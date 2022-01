Durante le feste, è normale sgarrare un po’, tra dolcetti vari e grandi piatti di pasta. Passati i festeggiamenti, però, molte persone avvertono il bisogno di rimettersi in forma.

Per farlo, una delle regole principali è tenersi idratati. A tal proposito, infatti, riordiamo che, dopo esserci ingozzati di cibo, è questo l’infuso migliore che contrasterebbe gonfiore addominale e pesantezza.

Oltre all’idratazione, è ovviamente importante svolgere regolare attività fisica e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Detto ciò, forse non tutti sanno che esiste una spezia che potrebbe esserci utile in questo senso, migliorando la digestione e riducendo gli attacchi di fame e aiutandoci, quindi, con la linea. Oltretutto, è davvero buonissima e molto profumata.

Per mantenere il peso sotto controllo quasi nessuno immagina che potrebbe essere utile questa spezia profumatissima

Siamo abituati a pensare che fare la dieta significhi dover rinunciare a sfiziosità e ingredienti gustosi. Chi pensa questo sbaglia, visto che basterebbe saper abbinare gli alimenti giusti per mangiare bene e con gusto.

Forse non molti lo sanno, infatti, ma una delle spezie più buone e utilizzate per aromatizzare dolci e bevande ci aiuterebbe a mantenere il peso nella norma.

Stiamo parlando della cannella. Praticamente quasi nessuno lo sa, ma questa spezia avrebbe tantissime proprietà e sarebbe un ottimo aiuto anche per la linea.

Favorirebbe anche la digestione

Nella cannella sono presenti vitamina importanti, come K, A, B9 e B6 e diversi minerali come potassio, fosforo, calcio, magnesio e sodio. La cannella è nota soprattutto per il suo profumo delicato e dolce con cui accompagna alcune ricette, ma il suo valore sarebbe ancora più grande.

Il sito di Humanitas Research Hospital riporta che questa spezia, infatti, sarebbe utile per migliorare la digestione, alleviando alcuni problemi tipici di questa zona. In più, ci aiuterebbe a conservare il peso corporeo negli standard, poiché diminuirebbe gli attacchi di fame. Ecco perché per mantenere il peso sotto controllo quasi nessuno immagina che potrebbe essere utile questa spezia profumatissima.

Ci aiuterebbe a mantenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue

La cannella, inoltre, sarebbe in grado di aiutarci a mantenere sotto controllo gli zuccheri presenti nel sangue. Per questi motivi, quindi, questa spezia potrebbe essere un ottimo aiuto per il nostro organismo, senza esagerare con le dosi e tenendo conto di eventuali problematiche soggettive.

Uno dei modi migliori per consumare la cannella è spolverarla, ad esempio, su queste squisite delizie alla mela pronte in soli 5 minuti e con pochissime calorie.