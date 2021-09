La cura e la pulizia dei nostri animali non dovrebbe mai mancare per nessun motivo. Occuparsi dell’igiene del nostro amico a quattro zampe non è solo un segno di amore nei suoi confronti. Un cane sporco che emana un olezzo tremendo è un fastidio per sé stesso e per noi e i nostri cari.

Pulci e zecche trovano terreno fertile e il proprio ambiente ideale sul corpo maleodorante del cane. Per contrastarle, dovremmo pensare di intervenire con un prodotto della casa davvero efficace.

I cani a pelo medio o lungo richiedono più attenzioni dal punto di vista della pulizia e si sporcano più facilmente. I soliti prodotti commerciali possono costare caro e non siamo sicuri che possano risolvere il nostro problema definitivamente.

Ecco perché la natura ci viene incontro e ci tende la mano ancora una volta. La soluzione per un cane dal pelo splendente che fa venire voglia di coccole c’è e la spiegheremo nelle prossime righe.

Per mantenere il pelo del cane lucido e profumato basta questo velocissimo rimedio naturale

Migliorare le condizioni di salute del pelo del nostro animale si può, non dovremo fare altro che realizzare uno shampoo naturale. Per farlo ci basteranno 3 ingredienti che si possono reperire facilmente, sempre che non li abbiamo già in casa. Nello specifico avremo bisogno di:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

5 cucchiai di amido di mais;

poche gocce di olio essenziale alla lavanda.

Innanzitutto, si miscelano insieme questi ingredienti semplici e naturali. Quindi, dovremo spargere la polverina ottenuta sul pelo del cane e distribuirla con l’aiuto di una spazzola. Possiamo escogitare questo trucchetto qualora non avessimo tempo per fare il bagno al nostro animale, o comunque dopo il lavaggio.

Bicarbonato e amido di mais sono formidabili per eliminare i cattivi odori, mentre la lavanda accentuerà notevolmente il profumo del pelo. Scopriremo piacevolmente che per mantenere il pelo del cane lucido e profumato basta questo velocissimo rimedio naturale.

La routine consigliata

Un pelo bello e voluminoso è indicatore di un cane in salute. Per mantenerlo in buono stato basta seguire dei semplici consigli quotidiani. Tra questi è importante un’alimentazione equilibrata dell’animale. Consigliamo di integrare nella dieta cibi ricchi di Omega 3 e proteine.

Abituiamoci poi a tenere ordinato il pelo del nostro amico a quattro zampe. Quello lungo andrebbe spazzolato almeno un paio di volte alla settimana. Per finire, controlliamo regolarmente che non si annidino ospiti indesiderati. Se così fosse, utilizziamo subito i prodotti più adeguati per contrastarne la diffusione.