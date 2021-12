L’arrivo dell’inverno mette a dura prova le mani di tutti noi. A causa del freddo e dell’utilizzo frequente di gel igienizzanti le mani screpolate sono all’ordine del giorno.

Riuscire ad avere le mani morbide sembra davvero un’utopia e, nella maggior parte dei casi alle screpolature si aggiunge il dolore.

Per avere sempre le mani morbide e idratate spesso ci affidiamo ai prodotti che troviamo in commercio. Infatti, supermercati e farmacie hanno davvero l’imbarazzo della scelta tra creme più o meno efficaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, chi ha bisogno di risparmiare denaro ma al contempo di idratare le proprie mani potrebbe provare a creare queste creme a casa.

Il fai da te, infatti, può soccorrerci anche in questo caso e potrebbe addirittura stupirci la qualità delle creme create.

L’utilizzo di ingredienti completamente naturali e che, nella maggior parte dei casi, si hanno già a casa sarà utile per risparmiare soldi.

Ma ecco come procedere per creare questa incredibile crema mani.

Per mani morbide e non screpolate in inverno bastano 2 rimedi fai da te economici e naturali

Prima di iniziare la preparazione bisognerà accertarsi di avere in casa alcuni ingredienti. Tra questi delle patate dalla polpa farinosa, del latte, dell’acqua di rose e un cucchiaio di olio di mandorla.

Prendere le patate, circa 600 grammi, e farle bollire in una pentola piena di acqua. Una volta morbide andranno schiacciate in un contenitore nel quale bisognerà aggiungere due o tre cucchiai da minestra di latte.

Oltre al latte unire al composto due cucchiai di acqua di rose e un cucchiaio di olio di mandorla.

Si potrà utilizzare lo stesso olio di mandorla che viene utilizzato in cucina per la produzione di dolci.

Lasciare raffreddare il tutto e sistemare in un contenitore con tappo. Si conserva in un luogo fresco e lontano da fonti di calore, meglio se in frigorifero.

Potrà essere utilizzata per ammorbidire le mani un paio di volte al giorno e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Alternativa

In alternativa si potranno utilizzare dello yogurt bianco e del miele. Prendere una ciotola e unire 5 cucchiai di yogurt e tre di miele da mescolare. Sarà difficile resistere alla tentazione di mangiare questo dolce spettacolare ma bisogna farlo.

Infatti questo composto sarà ottimo per dare sollievo alle mani screpolate. Le renderà morbide in pochissimo tempo.

Ecco perché per mani morbide e non screpolate in inverno bastano 2 rimedi fai da te economici e naturali.