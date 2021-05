In generale pensiamo che la dieta vegetariana e vegana sia una tortura per chi la pratica. In realtà questo tipo di regime alimentare è veramente salutare. Non solo ma è una scelta di vita che segue un’etica ecologica e a sostegno degli animali.

Mangiare vegetariano lascia spazio alla creatività e ci fa scoprire dei modi inusuali di preparare i soliti piatti. Ci permette di variare di più gli alimenti, a partire dalle farine. La farina di ceci e lenticchie, così come quella di mais e riso sono una valida alternativa.

Come sfatare il mito che la dieta vegetariana è priva di gusto

Per mangiare ottimo cibo vegetariano con gusto ecco 2 ricette imbattibili con farina di ceci e lenticchie che lasceranno a bocca aperta i nostri ospiti. Per delle polpettine di piselli prepariamo:

125 gr di piselli surgelati;

40 gr di cipolla;

3 gr di aglio;

4 ml di olio extra vergine di oliva;

5 gr di basilico fresco;

70 gr di farina di ceci;

2 gr di lievito in polvere;

122 gr di yogurt di soia;

15 ml di succo di limone.

Scongeliamo i piselli e facciamoli saltare in padella con un soffritto di cipolla e aglio. Cuociamo per 3 minuti nell’olio. Frulliamo questi ingredienti aggiungendo basilico, sale e pepe quanto basta. Mischiamo con la farina di ceci formando delle polpettine omogenee e disponiamole sulla teglia rivestita di carta da forno. Cuociamo per 15 minuti nel forno preriscaldato a 180 gradi. Creiamo la salsa di yogurt con succo di limone sale e pepe e poi condiamo.

Invece, le chips di farina di lenticchie sono uno “street food” amato dai vegetariani e vegani, ecco come prepararle:

100 gr di farina di lenticchie rosse;

300 ml di acqua;

aglio, olio e peperoncino;

sale rosa;

rosmarino q.b. e paprika ;

Per prima cosa mettiamo la farina in un tegame, aggiungiamo olio a piacimento e 100 ml di acqua con del sale rosa. Mischiamo con una frusta aggiungendo l’acqua rimanente per creare una pastella liquida. Aggiungiamo rosmarino, aglio e paprika. Cuociamo a fuoco basso per circa 15 minuti mischiando sempre. Poi versiamo la pastella intera su carta da forno, copriamo con un altro foglio e stendiamo con il mattarello. Lasciamo riposare per circa 15 minuti e poi tagliamolo in piccoli bastoncini. Mettiamo le chips in forno a 200 gradi per circa 25 minuti spennellandole con olio.