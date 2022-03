Non sempre cucinare alimenti che hanno importanti proprietà benefiche per il nostro organismo corrisponde a una soddisfazione per il palato.

Utilizzare il vapore o bollire le verdure è il modo migliore per valorizzare i benefici che possiamo ottenere dai cibi dietetici. Non sono esattamente una prelibatezza però l’apporto calorico è quello giusto.

Eppure esistono ricette che permettono di coniugare il gusto con il regime alimentare che stiamo seguendo senza creare troppi danni.

Un matrimonio vincente

Per mangiare le carote che sono ortaggi ricchi di antiossidanti e vitamine possiamo creare un binomio facile con cui aumentare il gusto.

Un alimento che contiene macronutrienti come fibre, proteine, minerali e antiossidanti come le mandorle si sposa benissimo per la preparazione di questa ricetta salutare.

Le mandorle infatti aiutano sia a controllare la glicemia che la colesterolemia e mantengono una buona pressione arteriosa.

I valori nutrizionali delle mandorle secche sono simili a quelli delle mandorle fresche e se mangiate senza eccessi non hanno controindicazioni particolari.

Le carote devono il loro colore al beta carotene che aiuta l’organismo a produrre vitamina A, molto importante per vista e sistema immunitario. Far funzionare nella maniera migliore l’intestino e lo stomaco, e alleggerire il lavoro del fegato, è fondamentale per il sistema immunitario che ci protegge dalle malattie.

Con l’arrivo della primavera una torta di carote e mandorle può spezzare la fame che un regime dietetico può farci provare. Ma può anche aiutare l’organismo ad affrontare il cambio di stagione.

La vitamina K inoltre semplifica il processo di coagulazione del sangue e rinforza le ossa.

Per mangiare le carote utili a stomaco e fegato prepariamo una torta sofficissima senza farina e uova ma con un’aggiunta speciale

Ecco gli ingredienti per una torta di carote e mandorle senza farina e uova.

200 gr di carote

200 gr di maizena

100 gr di mandorle

100 gr di zucchero di canna integrale

200 ml di latte vegetale

50 ml di olio di semi

1 bustina di lievito

Puliamo le carote e grattugiamole sottilissime. Tritiamo le mandorle utilizzando un frullatore oppure un robot da cucina se ne siamo forniti.

Mischiamo in una ciotola la maizena, il lievito e le mandorle tritate. Aggiungiamo lo zucchero di canna integrale e l’olio di semi e mescoliamo versando il latte vegetale. Uniamo le carote e continuiamo a mescolare. Se l’impasto è troppo solido e vogliamo correggerlo possiamo farlo utilizzando acqua, vaniglia e succo d’arancia. Versiamo l’impasto in una tortiera foderata di carta da cucina e inforniamo a 180 gradi con forno già caldo. La cottura sarà di 40 minuti ma è meglio controllare prima di estrarre la torta che deve essere soffice ma asciutta.

Se vogliamo evitare lo zucchero a velo possiamo decorare la torta di carote e mandorle aggiungendo della frutta a pezzetti in superficie.