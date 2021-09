Si parla spesso, e a ragione, dell’importanza di congelare i cibi in modo corretto. Ciò non deve far dimenticare l’altra faccia della medaglia. Bisogna anche sapere come scongelarli, un aspetto a volte sottovalutato e che in realtà riveste una grande importanza sia per preservare il gusto degli alimenti che per garantirne la sicurezza evitando contaminazioni batteriche.

Per mangiare in sicurezza bisogna scongelare così i cibi ed evitare questo comunissimo errore

Uno studio svedese ha contestato la prassi di scongelare gli alimenti nel frigorifero con gradualità. Meglio mettere nell’acqua fredda il cibo avvolto in un sacchetto di plastica. L’acqua conduce calore meglio dell’aria, il cibo si scongela prima e lo sviluppo di batteri è limitato. Così facendo si eviterebbe anche la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, che alterano la qualità di carne e verdure. Non bisogna far scongelare gli alimenti direttamente sotto l’acqua corrente o in ammollo, senza che siano all’interno di un sacchetto di plastica o della loro confezione. Se si utilizza l’acqua, bisogna fare in modo che sia sempre fredda e non tocchi direttamente l’alimento. Altrimenti, potrebbe alterarne il sapore e lavarne via vitamine, zuccheri e sali minerali, tutti solubili, con un conseguente calo delle proprietà sia organolettiche che nutrizionali dell’alimento.

L’errore che in molti compiono

I prodotti confezionati, come verdure, piatti pronti e alcuni tipi di carne o pesce vanno direttamente cotti e non fatti scongelare a temperatura ambiente. Quest’ultima pratica, piuttosto diffusa, li sottopone ad un elevato rischio di contaminazione batterica.

Dopo aver eliminato gli involucri degli alimenti e averli trasferiti in dei contenitori resistenti al calore, si può procedere a scongelarli anche nel forno al microonde. Si deve usare l’apposita funzionalità defrost e prestare attenzione a non farli cuocere. Per mangiare in sicurezza bisogna scongelare così i cibi ed evitare questo comunissimo errore.

I prodotti surgelati possono essere ricongelati?

Le loro confezioni riportano spesso la scritta “una volta congelato il prodotto non può essere scongelato”.

Una raccomandazione che, però, in alcuni casi può non essere seguita alla lettera. Quelli che sono stati cotti dopo essere congelati possono essere ricongelati senza timori. L’importante è mangiarli il prima possibile, poiché avranno una durabilità inferiore rispetto ai prodotti surgelati industrialmente o a casa per la prima volta.