I rimedi erboristici sono considerati una forma di medicina tradizionale. Sono costituiti da erbe e sono disponibili in vari formati: compresse, capsule, gocce, tisane, eccetera. Anticamente le persone curavano le malattie con le erbe. Oggi, si usa molto la medicina complementare, come la naturopatia, l’erboristeria, la medicina tradizionale cinese e l’Ayurveda.

Quindi, sono tanti i rimedi naturali che si possono utilizzare in situazioni doloranti, senza ricorrere all’uso di farmaci. Infatti, per mal di testa e mal di gola bastano queste poche gocce infallibili e naturali.

È sempre bene farsi consigliare dal proprio medico curante, perché a volte alcune patologie sono asintomatiche come ad esempio, chi ha il formicolio alle gambe farebbe bene a controllare il diabete. Oppure, questa patologia è asintomatica ma può portare a gravi problemi cardiaci.

I rimedi per l’emicrania, comunemente chiamato mal di testa, sono:

a) lo zenzero, sembra ridurre i sintomi dell’emicrania come la nausea, il dolore e il vomito e senza effetti collaterali. Da una ricerca, lo zenzero è risultato sicuro ed efficace nel trattamento di pazienti con emicrania con esiti del dolore valutati a due ore. (qui lo studio sull’efficacia dello zenzero per il trattamento dell’emicrania)

b) il partenio, contiene un composto che sembra ridurre l’emicrania. Sul partenio sono necessari ulteriori studi per poter valutare la sua reale efficacia.

Per ridurre la tosse e mal di gola, molti i prodotti da banco che contengono composti erboristici. Ad esempio, le pastiglie per la tosse al mentolo, utili a lenire il mal di gola. I rimedi naturali che possono aiutare a ridurre il mal di gola e tosse sono:

a) le gocce di eucalipto, secondo uno studio (pubblicato su Wiley Online Libray), l’inalazione di 12 gocce di olio di eucalipto in 150 millilitri di acqua bollente aiuta a ridurre la tosse. Si possono effettuare tre applicazioni al giorno.

b) la salvia sembra ridurre il broncospasmo o le contrazioni delle vie aeree. La salvia è un rimedio tramandato da generazioni e serve a ridurre asma e tosse;

c) radice di liquirizia per curare il mal di gola. Molte persone la usano per gargarismi. Inoltre, in commercio è possibile acquistare pastiglie di liquirizia. Non bisogna esagerare e fare attenzione perché può causare l’ipertensione.