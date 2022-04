Sarebbe bello e incredibile conoscere un unico prodotto con cui detergere ogni tipo di superficie senza troppi problemi. Un’unica soluzione per smacchiare gli aloni dei vetri, pulire l’acciaio o il marmo, rimuovere le incrostazioni del water e pulire perfettamente il piano della doccia.

È davvero difficile immaginare un prodotto simile, semplicemente perché ogni materiale ha le sue caratteristiche che bisogna assolutamente rispettare. Il rischio, altrimenti, è quello di corrodere una superficie, lasciare fastidiosi aloni difficili da rimuovere o spegnerne la lucentezza.

Eppure, sorprenderà sapere che esiste un ingrediente della dispensa casalinga che sarebbe possibile usare per la pulizia di un gran numero di oggetti.

Apriamo la dispensa e tiriamo fuori il cremor tartaro

Dopo aver capito la sua efficacia riguardo alla pulizia del water, il cremor tartaro corre in soccorso in una serie di altre situazioni. Si tratterebbe di un ingrediente della dispensa, utilizzatissimo in un gran numero di casi.

Innanzitutto, avrebbe un importante potere lievitante per dolci e impasti salati. Il bitartrato di potassio è, infatti, utilissimo anche per preparare un lievito casalingo. Si tratta di mescolare un cucchiaino di bicarbonato, 2 di cremor tartaro e uno di amido di mais. Basterà usarne 20 grammi su 500 grammi di farina ed è possibile conservarlo per 6 mesi in un barattolo con chiusura ermetica.

Ma come usare il cremor tartaro per lucidare casa o ravvivare il bucato spento e ingiallito? Esistono almeno 5 modi diversi d’impiegarlo in una pulizia ordinaria o speciale della casa, magari approfittando dell’arrivo della primavera. Scoprirli tutti ottimizzerà la pulizia della casa.

Per lucidare casa o ravvivare il bucato, esistono 5 straordinari usi di quest’ingrediente utile anche a smacchiare la tazza del WC

Per ravvivare i capi ingrigiti del bucato. Basterebbe lasciare i capi da trattare in ammollo un giorno o una notte, usandone un cucchiaino per ogni litro d’acqua. Procedere, poi, a un normale lavaggio a mano o in lavatrice;

per pulire il rame. La sua azione in combinazione con il limone aiuterebbe a produrre una crema che ravviverebbe le superfici in rame. Attenzione, però, a non usare spugne abrasive;

per detergere l’acciaio inossidabile. Si tratta di bagno, cucina o lavelli, per cui basterebbe applicarne un po’ sulle macchie da trattare. Lasciar agire pochi minuti e rimuovere con una spugna e un po’ di sapone per piatti;

per pulire il fondo incrostato e bruciato di una pentola a pressione;

per pretrattare macchie di unto, cibi, bevande insieme al comune detersivo per bucato.

