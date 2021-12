Tra le cose più trendy del Natale, ormai da anni, ci sono i maglioni a tema natalizio, quelli realizzati appositamente per quest’occasione magica.

Pesanti e “coccolosi”, ci tengono compagnia durante tutto il 25 dicembre e ci levano dagli impicci se non sapessimo ancora cosa indossare.

Si tratta, poi, di un’idea carina sia come regalo sia da condividere con tutta la famiglia, per essere simpaticamente coordinati.

Essendo molto gettonati, vari Brand, ogni anno, propongono puntualmente le loro versioni e ce ne sono per tutti i gusti e le tasche.

Ma quali potremmo scegliere per non spendere una fortuna con un capo che utilizziamo solo da Natale alla Befana?

Andiamo a scoprirlo in quest’articolo.

Per look alla moda ecco dove comprare caldi maglioni natalizi, belli come quelli di lusso ma economici

Il primo posto dove possiamo trovare qualcosa di carino ma a prezzi contenuti è OVS.

Nella sezione donna troviamo principalmente maglioni con i tipici ricami norvegesi che fanno subito Natale.

I colori principali sono panna, blu, rosso e carta da zucchero e il loro prezzo non supera i 25 euro.

In alternativa, troviamo dei maglioni, stile felpa, con renne e pupazzi di neve ad un costo di 19,95 euro.

Ci sono, poi, tantissimi prodotti unisex, color nero e verde, con fiocchi di neve, alberelli e Babbo Natale, tra i 16,95 e i 19,95 euro.

Tuttavia, il maglione più ricercato, che ha fatto il giro del Web, è quello ideale per tutta la famiglia.

Rosso o blu, è impreziosito con un gigante omino di pan di zenzero con cappello e papillon tartan.

Il suo costo è di 24,95 euro per adulti e 19,95 euro per bambini.

Altri Brand

Non deludono, poi, neanche H&M e Primark.

Il primo, propone una vastissima scelta per donna, con maglioni di Natale over, rossi, panna, neri, grigi e variopinti dai 25 ai 30 euro.

Al contrario per uomo, pochi pezzi, stile pullover, con renne, camini, pacchi regali e fiocchi di neve a 19,95 euro.

Nonostante ciò, H&M propone anche una piccola sezione di maglioncini natalizi per cani, fino alla taglia L, ad un prezzo di 14,99 euro.

Primark, invece, al di là della solita renna, propone maglioni unisex con pinguini natalizi a 16,00 euro.

Per donna, troviamo anche una variante in bianco con albero di Natale in paillettes a 13,00 euro.

Per bambini, rosso, rosa e orsi polari a 7,00 euro.

Passiamo ad Alcott dove troviamo, per uomo, donna e bambini, maglioni multicolore, con stampe scandinave e invernali.

In alternativa, pupazzi di neve, orsi, renne e omini pan di zenzero con nasi, pon pon e sciarpe in rilievo.

Per quanto riguarda i prezzi, si spazia dai 25,99 euro ai 35,99 euro.

Infine, concludiamo con Tezenis che ha un vasto assortimento non solo di intimo.

Come maglioni natalizi, due proposte unisex a 19,99 euro: griglio e rosso oppure blu scuro, rosso e bianco con renne e fiocchi di neve.

Quindi, per creare un look alla moda ecco dove comprare caldi maglioni natalizi, belli come quelli di lusso ma economici.

