La corretta igiene della casa ci permette di tenere alla larga sporcizia e ospiti indesiderati. La scarsa pulizia non attira solamente polvere e batteri, ma anche alcuni animaletti fastidiosi.

In realtà, sono molte le minacce sia dentro che fuori dalla nostra abitazione. Precedentemente, avevamo visto come occuparsi delle lumache nell’orto in modo naturale.

Ora spiegheremo come porre fine a un altro problema comune in molte case: i pesciolini d’argento. Vediamo nello specifico cosa sono e perché dovremmo tenerli alla larga.

Piccoli ma dispettosi e affamati

Il termine tecnico sarebbe “lepisma saccharina”, ma tutti o quasi li conoscono con il nome di pesciolini d’argento. Chi ha avuto la sfortuna di averci a che fare sa bene quanto possano essere fastidiosi.

Sono insetti minuscoli e già questo crea problemi nell’individuarli. Il loro corpo metallico arriva a una lunghezza media di 1 cm e presenta dei riflessi argentati. La forma ricorda vagamente quella di un pesce, da qui il nome comune.

I pesciolini d’argento sanno il fatto loro e si introducono in casa nostra con estrema facilità. Il loro habitat ideale è umido e buio. Cassetti e mobili ma soprattutto dispense sono la loro prima scelta.

Vanno ghiotti di carboidrati, perciò quando raggiungono la cucina fanno incetta di zucchero, farina e altro ancora. Ecco perché dovremmo prendere delle precauzioni all’istante non appena li individuiamo. Vediamo come fare.

Per liberare casa dai pesciolini d’argento serve 1 solo rimedio naturale profumatissimo

Niente di meglio dell’olio essenziale di citronella per dire definitivamente addio a questi famelici animaletti. In alcuni articoli avevamo accennato di spruzzarlo sulle parti della casa interessate. Qui illustreremo un altro modo per impiegarlo, altrettanto efficace.

Prima di tutto dovremo pulire e asciugare adeguatamente ogni zona della casa, in particolare quelle citate sopra. Poi potremo procedere con il rimedio.

Innanzitutto, ci servirà qualche piccolo dischetto di cotone, come quelli che usiamo per togliere il trucco dal viso. Procediamo distribuendovi 4 o 5 gocce di olio alla citronella e sistemiamo il cotone dentro cassetti e dispense che vogliamo proteggere.

Per liberare casa dai pesciolini d’argento serve 1 solo rimedio naturale profumatissimo applicato in questo modo. L’olio essenziale non solo terrà lontani dal nostro cibo i pesciolini d’argento, ma spargerà intorno un gradevole aroma.

Non solo contro questi insetti

L’olio essenziale alla citronella si rivela utile anche per contrastare altri terribili insetti. Su tutti le odiate zanzare che tanto ci infastidiscono in estate. Da esso si può ricavare un efficace spray repellente, perfetto per godersi in pace le giornate.

