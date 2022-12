Per l’Epifania ecco 7 posti incantevoli da vedere in Veneto per un fine settimana indimenticabile

Per l’Epifania ecco 7 posti incantevoli da vedere in Veneto-Maurizio Moro5153, CC BY-SA 4.0, attraverso Wikimedia Commons

Quest’anno l’Epifania cade di venerdì, occasione perfetta per fare un fine settimana di 3 giorni, indimenticabile. Magari, organizzando un piccolo tour in Veneto, Regione incantevole. Ed ecco cosa andare a vedere.

In questo fine 2022 non ci è andata molto bene a livello di festività. Natale e Capodanno cadono di domenica, mentre di sabato abbiamo fatto la Vigilia e domani faremo il veglione. Chi, magari, ne voleva approfittare per farsi qualche weekend lungo è rimasto fregato.

Per fortuna, ci viene in soccorso il calendario con l’imminente Epifania che cade di venerdì. Dandoci la possibilità, per chi può, di organizzare un fine settimana di 3 giorni. E se non vogliamo volare all’estero, magari, con un trucco per trovare le tariffe più economiche di Ryanair, possiamo visitare una delle nostre Regioni.

Ecco dove andare in Veneto per un fine settimana di 2 o 3 giorni

E, allora, per l’Epifania ecco 7 posti incantevoli da vedere in Veneto, così da programmare 2 o 3 giorni di viaggio. Ad esempio, per un weekend romantico, non si può prescindere dal visitare Verona. Magari, partendo dai luoghi che si possono vedere gratuitamente. Partendo da Piazza Bra che è la più grande della città. Qui, camminando, potremo ammirare, da fuori, l’Arena, così come il Liston, il Palazzo della Gran Guardia e Palazzo Barbieri.

E Via Sottoriva ci proietta indietro nel tempo della città scaligera. Ovviamente, “obbligatoria” è la visita al balcone di Giulietta, ma si può ammirare anche la casa di Romeo, ovvero dei Montecchi. Anche Padova dovrebbe far parte della nostra tre giorni. A cominciare da una indimenticabile passeggiata nel centro storico, che è una meraviglia. Consigliabile la visita alla Basilica del Santo e una all’Orto Botanico.

Uno può scegliere tra varie località, ma il Veneto sarebbe tutto da scoprire e visitare

Difficile fare una scelta precisa, perché il Veneto meriterebbe ben più di 3 giorni. Al massimo, si potrà scegliere tra alcune delle sue località, con la promessa di completare, più avanti, un giro completo. Quasi superfluo citare o presentare Venezia, la meravigliosa città lagunare, con i suoi suggestivi canali, le gondole e i tesori artistici.

Del resto, vengono da tutto il Mondo per visitarla e, magari, noi italiani nemmeno l’abbiamo vista. Da consigliare, sicuramente, è una visita alle Grotte del Caglieron, situate in località Breda di Fregona, in provincia di Treviso. Una escursione suggestiva, tra cavità di origine naturale e artificiale, cascate alte numerosi metri, con un percorso lungo circa 1 km.

Per l’Epifania ecco 7 posti incantevoli da vedere in Veneto tra città d’arte, romantiche e luoghi suggestivi

Si può anche divertirsi, soprattutto se si è in famiglia, con una bella giornata a Gardaland, il famoso parco dei divertimenti. Qui si possono trovare attrazioni per ogni persona e, quindi, divertirsi anche per una giornata in coppia. Se vogliamo vedere uno dei borghi più belli d’Italia, dei quali l’Italia è ricca, allora pianifichiamo il navigatore per portarci ad Asolo. Qui, non si può prescindere dal vedere la Rocca, sulla sommità del monte Ricco.

Infine, ultima tappa della nostra 3 giorni, è certamente Treviso, che non è distante da Asolo. Imperdibile la visita alla Loggia dei Cavalieri. Così come d’obbligo è la tappa a Piazza dei Signori, il cuore storico e culturale di questo incantevole posto.