Dopo il nostro precedente report sul titolo, abbiamo assistito a un rialzo di circa il 27%. Tuttavia la corsa non è ancora arrivata al traguardo visto che per Leonardo si prospetta un interessante rialzo di oltre il 130%.

Dopo un pessimo 2020 alla fine del quale Leonardo ci aveva lasciato con un barlume di speranza per il nuovo anno le cose sembra si stiano mettendo per il meglio.

D’altra parte qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo azionario sottovalutato. Ad esempio, con un valore aziendale stimato in 0.53 volte il suo fatturato, Leonardo è molto sottovalutato.

Questo giudizio è condiviso dagli analisti che hanno un consenso medio Accumulare, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Un altro aspetto molto interessante è che, storicamente, la società ha sempre pubblicato dati superiori alle attese degli analisti.

Secondo l’analisi grafica per Leonardo si prospetta un interessante rialzo di oltre il 130%

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 12 marzo in ribasso dello 0,13% rispetto alla seduta precedente a 7,43 euro.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 8,06 euro. Su questo livello potremmo assistere a qualche presa di beneficio, ma le probabilità sono a favore di una continuazione del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura.

Da notare che l’ultima settimana di contrattazioni ha visto generare un nuovo segnale di acquisto dello Swing Indicator accompagnato da un aumento dei volumi. Tutti elementi che rafforzano l’ipotesi rialzista.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,43 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

La proiezione in corso di lungo periodo è rialzista non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 8,5 euro. Una chiusura mensile sopra questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo che ha la sua massima estensione in area 17,34 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 130% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,7 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator metterebbero in crisi lo scenario rialzista.