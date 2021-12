Per le spose d’inverno sono questi i bouquet più gettonati e originali 2021

Chi si sposa in inverno, spesso si interroga su quali fiori potranno comporre il proprio bouquet. Le spose hanno, in realtà, una miriade di possibilità per soddisfare davvero tutti i gusti e tutti gli stili.

In questo articolo passeremo in rassegna alcune proposte dei flower designers più di tendenza per la stagione invernale.

Naturalmente la stagionalità è importantissima. La composizione dei bouquet invernali, infatti, si basa su elementi fissi che troviamo tutto l’anno e varietà tipiche di stagione. In molti casi si opta per i colori freddi tipici dell’inverno come il rosa tenue o l’indaco mentre in altri si punta sul bianco. Vediamo allora qualche accostamento floreale.

Il bouquet invernale shabby chic

Per una sposa che si ispira allo stile shabby chic, le tonalità saranno polverose, mai troppo vivaci. L’ideale è l’unione di rami di eucalipto, fiori di Echeveria glauca e bacche blu indaco di ginepro. Il mix fra le bacche, che colorano i giardini d’inverno e la pianta grassa dell’Echeveria incontra il gusto shabby chic. Non dimentichiamo di stringere i gambi in nastri di pizzo come nelle corde di questo stile.

Il bouquet invernale elegante

Quando si celebra un matrimonio dove l’eleganza e la forma sono il filo conduttore, anche il bouquet dovrà essere adeguato. I flower designers prevedono fiori grandi come le rose David Austin di color porpora da alternare a steli di lavanda e zinnie rosa. Un nastro in velluto cadrà generosamente sulla gonna fluttuante dell’abito da sposa.

Il bouquet invernale country

Che meraviglia sposarsi in inverno senza invitati che sudano sotto il sole cocente e il fastidio degli insetti mentre si pranza al ricevimento. Soprattutto è possibile scegliere un candido bouquet dal carattere bucolico davvero eccezionale. Questo bush accosterà fiori di cotone, pon pon di Gypsophila e pigne. Il mazzo sarà racchiuso in un nastro di juta in stile country chic.

I bouquet invernali tradizionali

Se siamo delle spose d’inverno sicuramente adoreremo questo bouquet evergreen che non delude mai. Si tratta di un bush con anemoni bianchi, bacche Silver Brunia, piccoli tulipani e roselline candide. La semplicità premia sempre quando si è indecisi sulla tipologia di bouquet da scegliere.

Il bouquet alternativo

In inverno si può anche optare per i bouquet gioiello dove non ci sono fiori veri. Nei bouquet gioiello i fiori in nastro di raso si alternano a numerose spille di varie dimensioni impreziosite da strass e cristalli acrilici. Una soluzione perfetta anche per chi soffre di allergia.

Per le spose d’inverno sono questi i bouquet più gettonati e originali 2021 e con queste proposte riusciranno a lasciare tutti senza parole.