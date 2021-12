Se in queste feste fossimo a corto d’idee e soprattutto volessimo preparare qualcosa di gustoso che non ci porti via una giornata, ebbene si può. Basta seguire delle ricette non impegnative, che ci permettano di continuare tranquilli anche sul secondo piatto e le altre pietanze. Allora per le feste invece delle solite lasagne e tagliatelle, proviamo questi fusilli con zucca e pancetta.

A tavole nelle feste natalizie

Tra i piatti natalizi ce ne sono alcuni che appartengono alla tradizione italiana. Soprattutto nel sud Italia si festeggia la Vigilia di Natale a base di pesce. D’altra parte non è una cattiva idea, anche da un punto di vista salutare. Infatti ci permette di fare il cambio il giorno seguente, quando nella festa di Natale si dà spazio ai piatti di carne rossa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Potremmo preparare un piatto stuzzicante, facile e veloce, che potrebbe sbalordire gli ospiti. Potremmo così mettere in tavola la versione rivisitata degli spaghetti aglio e olio con i calamaretti. Un piatto che mischia bene questi sapori e che non appesantisce.

Durante le feste potremmo riutilizzare gli scarti di pandoro e panettone per una golosa ricetta. Ecco nascere allora dei tartufi di panettone al cioccolato per far contenti grandi e piccoli.

Per le feste invece delle solite lasagne e tagliatelle, proviamo questi fusilli con zucca e pancetta

Nelle feste è meglio preparare dei piatti gustosi e nello stesso tempo semplici. Il grande pranzo di Natale e la cena di Capodanno già ci impegneranno non poco e preferiremo così negli altri giorni qualcosa di leggero, ma con gusto. Proviamo allora a preparare i fusilli con zucca e pancetta.

Ingredienti:

400 gr di fusilli;

½ zucca di medie dimensioni;

200 gr di pancetta magra affumicata;

1 cipolla;

olio EVO;

noce moscata in polvere;

parmigiano grattugiato;

sale.

Preparazione dei fusilli con zucca e pancetta

Prima di tutto prepariamo la zucca, togliendo la scorza e tagliandola a dadini. Tagliamo anche la pancetta affumicata a dadini, se non già pronta nelle confezioni in vendita.

Procediamo affettando la cipolla finemente, che metteremo in padella con un po’ d’olio. Quando diventerà trasparente, allora uniamo anche la pancetta, che faremo rosolare a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungeremo allora anche la zucca e lasceremo cuocere il tutto a fuoco medio, fino a quando la zucca risulta morbida. Si aggiunge il sale e un po’ di polvere di noce moscata.

Nel frattempo avremo già messo a cuocere anche i fusilli. Quando saranno al dente, li mischieremo con il sugo preparato in precedenza, cospargendoli di parmigiano grattugiato.

Una ricetta veramente semplice e gustosa, da servire senza timore durante le feste.