Nelle occasioni speciali vorremmo sentirci belle ed eleganti con delle acconciature che sappiano metterci in risalto. Però a volte ci sembra di non possedere la creatività o la manualità necessarie per realizzarle. Allo stesso tempo, non sempre dobbiamo sentirci costrette a visitare il parrucchiere prima delle feste. Ci sono infatti tante acconciature e stili che sono alla portata di tutti e che, soprattutto, stanno bene a tutti. Per le feste ecco l’acconciatura per capelli semplice che slancia e sta bene a tutte a 20 come a 60 anni.

Tutte le caratteristiche per un’acconciatura perfetta per l’occasione

Quali caratteristiche deve avere un’acconciatura per le grandi occasioni? Deve sicuramente metterci a nostro agio, facendoci sentire belle. Per raggiungere questo scopo, l’acconciatura deve evidenziare quelle zone del viso che vorremmo far risaltare, mentre ne deve nascondere altre. Ad esempio, per avere un viso più magro e bello scegliamo questi tagli pratici ed eleganti come le star. Non deve trattarsi di acconciature troppo elaborate, però, dal momento che dobbiamo essere in grado di realizzarle da sole, e sotto le feste siamo sempre di corsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per le feste ecco l’acconciatura per capelli semplice che slancia e sta bene a tutte a 20 come a 60 anni

Per le festività e le grandi occasioni ci viene in soccorso un grande classico alla portata di tutti: la treccia! Dopotutto, si tratta di una delle acconciature che ci fa ringiovanire anche di 10 anni. L’abbiamo anche citata fra quelle più semplici ed eleganti da sfoggiare durante le occasioni importanti come i matrimoni.

Non deve trattarsi della classica treccia stretta che parte dalla base della testa. Ci sono un’infinità di modi che ci permettono di adattarla ai nostri gusti e alle nostre esigenze col minimo sforzo. Senza contare che durante le feste natalizie non esiste acconciatura più adatta per il suo stile nordico e folkloristico. Basti pensare alle trecce utilizzate come corona, partendo sì dalla base della testa, ma incorniciandola, per poi fissarla con delle semplici forcine.

Un altro grande classico, ancora più semplice da realizzare, è la treccia laterale. Invece di lasciarla stretta, tiriamo leggermente i ciuffi verso i lati, così da darle più volume e darle un tocco di “disordine studiato” ispirandoci dai grandi parrucchieri. Possiamo anche impreziosire la treccia con forcine e decorazioni di perla per illuminare viso e capelli.

I più esperti, però, potrebbero anche osare la treccia a spina di pesce, complicata ma sicuramente più d’effetto.