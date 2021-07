Per le donne arriva un’ottima notizia in ambito di lotta al tumore del seno. In Italia circa 50.000 donne ogni anno si ammalano di questa patologia. Secondo l’AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, nel 2020 ci sono stati 55.000 nuovi casi di tumore alla mammella.

Adesso per le donne arriva una grande novità nella lotta del tumore al seno, grazie a un importante provvedimento del Ministero della Salute. Infatti il Ministro Speranza ha finalmente sbloccato 20 milioni di euro di fondi che permettono alle donne di usufruire dei test genomici gratuitamente. Ma cosa sono esattamente i test genomici e perché sono di fondamentale importanza?

Test genomici utilissimi nella determinazione della cura

Attualmente con un tumore al seno nella fase embrionale o intermedia, non è possibile stabilire a priori quando sia necessario utilizzare la chemioterapia. Purtroppo nelle linee guida nazionali ed internazionali su questo punto c’è molta incertezza. Così il medico si trova davanti al dilemma se omettere la chemioterapia oppure somministrarla. Il dubbio non è di poco conto perché fare la chemioterapia significa esporre il paziente ad una tossicità per potrebbe rivelarsi superflua.

I test genomici possono aiutare l’oncologo a sciogliere questo dubbio. Queste specifiche analisi permettono al medico di individuare una cura personalizzata per combattere il carcinoma mammario in fase iniziale.

Il problema dei test genomici è che hanno un costo rilevante per il paziente. Fino ad oggi solo alcune Regioni passavano questi test in modo gratuito. Ma da oggi i test genomici saranno gratuiti in tutta Italia. Infatti il Ministro della Salute Speranza ha sbloccato 20 milioni di euro destinati a queste analisi molecolari. Adesso in tutta Italia le pazienti con un tumore al seno in forma iniziale potranno usufruire dei test genomici per individuare la terapia migliore. Per render fruibili questi fondi le Regioni devono fare l’ultimo passo burocratico ed emanare i provvedimenti per l’erogazione del finanziamento da parte del Ministero.

