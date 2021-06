Alla luce di queste prime sedute, per le azioni Intred il mese di giugno dovrebbe essere tutto al rialzo. Questa è la conclusione cui si giunge andando a guardare il time frame mensile. Sul settimanale, invece, la situazione è molto più compromessa con chiari segnali ribassisti. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione relativa all’analisi grafica.

Dal punto di vista del fatturato scopriamo che al 31 marzo 2021 risulta pari a circa 9,4 milioni, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi sono numeri di un’azienda in crescita, molto solida e con una situazione finanziaria molto buona.

Se, invece, si guarda ai multipli di mercato scopriamo che le azioni Intred sono sopravvalutate qualunque sia il metodo utilizzato.

Queste le indicazioni dell’analisi grafica.

Intred (MIL:ITD) ha chiuso la seduta del 3 giugno a quota 16,95 euro in rialzo dello 0,3% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista ed è diretta verso il I obiettivo di prezzo in area 19,25 euro. L’ultima seduta della settimana, però, potrebbe annullare questo segnale. Come vediamo dal grafico, infatti, le quotazioni non solo stanno per rompere il supporto in area 16,9 euro, ma lo Swing indicator potrebbe dare un segnale di vendita. Ci sono, quindi, i presupposti per un’inversione ribassista che si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 15,4 euro.

Time frame mensile

Sul mensile la tendenza in corso è rialzista, ma tutto si deciderà in chiusura mensile. La rottura in chiusura di mese di area 16.8 euro, infatti, potrebbe catapultare le quotazioni verso gli obbiettivo un area 21,3 euro. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 12,345 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.