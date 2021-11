Per le azioni Gismondi 1754 dopo un rialzo del 50% potrebbe essere il momento di tirare il fiato. Il titolo, infatti, viene da un interessante rialzo partito a marzo 2021 che ha già superato il suo II obiettivo di prezzo in area 3,18 euro. Questo traguardo ha un po’ rallentato la spinta rialzista che per poco ha impedito il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,60 euro.

Per le prossime settimane, quindi, la chiave per interpretare il futuro del titolo passa per area 3,18 euro. La rottura al ribasso in chiusura di settimana di questo supporto aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più vicino passa per area 2,8 euro.

Nel caso in cui, invece, il supporto dovesse tenere le quotazioni potrebbero partire verso il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 3,60 euro. Anche in questo caso, però, il potenziale rialzista sarebbe limitato a circa il 10%. È questo il motivo per cui riteniamo che per il titolo sia il momento di tirare il fiato.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta sopravvalutato. Solo la situazione finanziaria rappresenta un importante punto di forza di Gismondi 1754. Sia l’indica di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono superiori a 1,5 a testimonianza di una forte solidità finanziaria della società.

Prima di concludere c’è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato quando si pianifica un investimento su questo titolo azionario.

La sua capitalizzazione è di poco inferiore ai tredici milioni di euro. Il controvalore settimanale scambiato sul titolo si aggira poco sopra i 100.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare grosse variazioni di prezzo. Si comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo.

Il titolo Gismondi 1754 (MIL:GIS) ha chiuso la seduta del 11 novembre a quota 3,24 euro invariato rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale