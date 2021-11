A guardare il grafico per le azioni Enertronica Santerno si preannuncia l’arrivo di una fase ribassista. Una forte indicazione in tal senso si ha andando a osservare la trend-line (linea verde) che collega i massimi decrescenti dal 2019 in poi. Tutti i massimi importanti, infatti, sono allineati in modo decrescente. Anche l’ultimo massimo dal quale è partitolo il recente ribasso è stato segnata su questa trend-line.

È naturale, quindi, che la proiezione in corso sia ribassista. Soprattutto dopo la rottura in chiusura di settimana della forte resistenza in area 1,065 euro (I obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il ribasso possa continuare fino in area 0,806 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 0,552 euro.

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento sulla tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,065 euro.

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Enertronica Santerno risultano essere fortemente sopravvalutate. Tuttavia, i dati relativi ai primi sei mesi del 2021 hanno mostrato un miglioramento nella redditività della società. La perdita per azione (EPS), infatti, è passata da 0,55 euro a 0,18 euro.

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Enertronica Santerno è di circa 6.000.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore ai 5.000 euro. Nell’ottica di un investimento sul titolo, quindi, bisogna essere molto prudenti e non impegnare una frazione consistente del proprio capitale. Si potrebbe rischiare, infatti, di andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

A dimostrazione di quanto appena detto, ricordiamo che Enertronica Santerno è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana. Fare, quindi, molta attenzione.

Per le azioni Enertronica Santerno si preannuncia l’arrivo di una fase ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Enertronica Santerno (MIL:ENT) ha chiuso la seduta del 8 novembre in ribasso dello 0,94%, a quota 1,05 euro, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

