Per le azioni D’amico Int Shipping vale il detto vorrei ma non posso: il potenziale è enorme ma il titolo non brilla in Borsa

Per le azioni D’amico Int Shipping vale il detto vorrei ma non posso, Da una parte, infatti, ci sono le enormi potenzialità, di cui abbiamo scritto più volte in passato, di un titolo. Dall’altra le quotazioni che non accennano a risollevarsi e a ritornare sui livelli di qualche anno fa.

Al momento sul titolo è in corso una proiezione ribassista che si dirige verso il I obiettivo di prezzo in area 0,0958 euro. La tenuta di questo livello, che già in passato ha contenuto molto bene le spinte ribassiste, potrebbe favorire nuovamente una ripartenza al rialzo. Affinché il rimbalzo si trasformi in qualcosa di più importante, però, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 0,11 euro accompagnata da un segnale rialzista del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. In questo caso è pensabile a un ritorno a breve in area 0,12 euro con possibilità di estensione fino in area 0,16 euro.

Viceversa, la rottura del supporto in area 0,0958 euro farebbe scattare una nuova accelerazione ribassista diretta verso gli obiettivi indicati in figura.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio (0,15 euro) che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%. Secondo il nostro Ufficio Studi, invece, la sottovalutazione è ancora maggiore. I nostri calcoli sul fair value, infatti, ci fanno affermare che il prezzo “giusto e quindi obiettivo” dovrebbe essere intorno a 0,32 euro per azione.

Per le azioni D’amico Int Shipping vale il detto vorrei ma non posso: le indicazioni dell’analisi grafica

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 6 luglio a 0,1010 euro in ribasso del 2,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.