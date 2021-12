Dopo una settimana durante la quale le quotazioni hanno oscillato intorno ad area 1,733 euro, per le azioni A2A sarà fondamentale la chiusura del 3 dicembre per capire il loro futuro di medio termine.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 1,524 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova verso il III obiettivo di prezzo in area 1,315 euro.

L’importanza di questo livello è amplificata dal fatto che già in passato area 1,733 euro ha sostenuto le quotazioni di A2A. Una sua rottura, quindi, darebbe ancora più forza ai ribassisti.

Una ripartenza al rialzo, invece, prenderebbe forma qualora il supporto dovesse tenere. In questo caso il titolo potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici portandosi oltre area 2 euro.

Da notare che il nostro Swing Indicator ha dato un segnale short settimana scorsa, per cui le probabilità sono a favore di una continuazione del ribasso.

La valutazione del titolo A2A

In ottica rialzista un punto di forza molto importante di A2A è il rapporto prezzo/utili. Quello dell’utility milanese, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 40% rispetto a quello del settore di riferimento. Questo è il risultato della revisione al rialzo delle previsioni degli utili fatte dagli analisti nell’ultimo anno. Infine, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Il dividendo distribuito, infatti, ha sempre avuto un buon rendimento e allo stato attuale è di circa il 5%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

Per le azioni A2A sarà fondamentale la chiusura del 3 dicembre per capire il loro futuro di medio termine: le indicazioni dell’analisi grafica

A2A (MILA2A) ha chiuso la seduta del 1 a quota 1,789 euro in ribasso dello 1,87% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il ribasso dei mercati continua come da attese e domani potrebbe accelerare ulteriormente