I nostri animali domestici sono la nostra gioia e ci regalano un amore incondizionato. Ci teniamo alla loro salute e faremo di tutto per loro.

Li viziamo e coccoliamo in ogni modo ma stiamo attenti a fargli seguire una vita sana ed equilibrata.

Quando abbiamo un cane o un gatto stiamo attenti anche ai loro denti. Il tartaro e la placca potrebbero causare seri problemi oltre all’alito cattivo.

Ma nel caso del cane come possiamo lavargli i denti velocemente e in modo efficace? Dovremo per forza rivolgerci al veterinario?

Grazie a questo articolo scopriremo un trucco geniale tanto semplice quanto efficace.

Per lavare i denti del nostro cane gli esperti consigliano questo geniale trucco

Il nostro cane è il nostro migliore amico e noi faremo di tutto per lui. Insieme alle coccole ed ai vizi, dobbiamo sempre ricordarci dell’importanza della sua salute.

Oltre a curare pelo e alimentazione non dobbiamo mai dimenticarci dell’igiene dei suoi denti.

Questi sono fondamentali per mangiare e garantiscono un alito fresco e pulito se ben lavati.

Ma come possiamo lavare al meglio i denti del nostro cane? Ovviamente senza dargli fastidio ma ottenendo un buon risultato?

Innanzitutto dovremo comprare un dentifricio specifico per cani. Questo agirà alla perfezione su placca e tartaro e renderà i denti subito più puliti.

Ricordiamoci anche lo spazzolino che sarà fondamentale per pulire al meglio le gengive e che ci permetterà di rimuovere resti di cibo fra i denti.

Ma come convincerlo a lasciarseli pulire?

In pochi sanno che per lavare i denti del nostro cane gli esperti consigliano questo geniale trucco. Ci basterà mettere una piccola quantità di dentifricio sul nostro dito.

Dovremo far sentire il profumo al nostro cane e invogliarlo ad assaggiarlo. Essendo sul nostro dito crederà che sia del cibo e proverà ad assaggiarlo.

Una volta che avrà preso confidenza con questo sapore, potremo lentamente passarglielo sui denti simulando il movimento dello spazzolino.

Quando si sarà abituato potremo procedere con la pulizia vera e propria e il risultato sarà subito visibile.

Se abbiamo paura di sbagliare

Nel caso non fossimo sicuri di farcela o se abbiamo paura di far male al nostro cane, non dovremo far altro che rivolgerci al nostro veterinario di fiducia.

Questo ci permetterà di verificare che tutti i denti del nostro amico a quattro zampe siano sani e forti.

Ricompensiamo sempre il nostro cane ogni volta che si farà lavare i denti. In questo modo imparerà che la pulizia dei denti è piacevole e che ci sarà sempre un biscotto pronto per lui!

