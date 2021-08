Con la fine delle vacanze e l’arrivo dell’autunno le vetrine dei negozi cominceranno a riempirsi di capi e calzature di tendenza.

Infatti, per l’autunno ritornano di moda questi stivali di tendenza che spopoleranno tra le donne.

In un precedente articolo si era già trattato di quelle che saranno le calzature più ricercate nel periodo invernale.

Oggi, invece si tratterà principalmente di calzature amate da quasi tutte le donne, gli stivali.

In particolare dei cosiddetti stivali kitten heels caratterizzati da un tacco basso, di regola non dovrebbe superare i cinque centimetri, ma non sempre a spillo.

Infatti in vendita si troveranno diversi tipi di tacco, da quelli affusolati a quelli più larghi e strutturati fino a quelli a rocchetto.

Nei negozi, dal fast fashion all’alta moda, si troveranno sia stivali alti che alla caviglia caratterizzati da questo tacco basso.

Gli stivali di questa stagione autunno inverno saranno caratterizzati da diversi colori, materiali o, come in questo caso, la forma del tacco.

Per quanto riguarda i colori prevarranno ancora il classico nero, abbinabile a tutto oltre che semplice da indossare, e il bianco.

Il bianco sarà un vero must da abbinare a qualsiasi look, dal mattino alla sera.

I kitten heels, come si scriveva, non sono per forza a spillo, potranno anche essere larghi o con forme di design.

Si tratta di scarpe eleganti ma comode perfette per andare in ufficio abbinate a gonne mini o lunghe ma anche per look più casual.

Per abbinamenti più informali si potrà optare per dei jeans sia alla caviglia che con gamba larga come a zampa o wide leg.

Sopra ai jeans sarà perfetto un maglione dalle forme ampie.

Sono stivali molto comodi perfetti anche per tutte quelle donne che non amano trasformarsi in equilibriste su tacchi altissimi. Perfetti per essere eleganti senza soffrire dalla mattina alla sera.

Tra i contro che si possono segnalare scrivendo di questa tipologia di stivale troviamo il fatto che non slancino particolarmente.

Infatti, essendo un tacco molto basso se lo scopo per cui si usa è slanciare la figura e la gamba probabilmente non si raggiungerà l’obiettivo.

Tuttavia, se si è solamente alla ricerca di una scarpa comoda ed elegante da poter utilizzare quotidianamente questo tipo di stivale sarà un’ottima scelta.