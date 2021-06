I nostri animali domestici sono membri della nostra famiglia. Li adoriamo e con un semplice sguardo ci regalano tutto il loro amore.

Tutti noi abbiamo un cane o un gatto e non potremo essere più felici.

Con l’arrivo dell’estate arrivano però anche tutti quei problemi legati al caldo. Ci preoccupiamo che il nostro cane o gatto beva a sufficienza e che mangi sempre.

Facciamo attenzione a tenerlo al fresco e cerchiamo di farlo riposare il più possibile.

Ma nel caso del cane quasi tutti noi commettiamo uno sbaglio che può essere veramente pericoloso per la sua salute.

Scopriamolo insieme.

Per la sicurezza del nostro cane è meglio non commettere questo pericoloso sbaglio

Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. È il nostro compagno fedele di avventure e cerchiamo di portarlo sempre con noi.

Se la casa è ormai il suo regno vogliamo però averlo con noi anche in vacanza.

Durante il periodo estivo facciamo attenzione a molti dettagli per farlo star bene ed essere sicuri che la sua vita sia serena e confortevole.

Ma quasi nessuno sa che spesso commettiamo un errore comune che potrebbe causargli molti problemi.

Infatti, quando lo portiamo a spasso non facciamo caso se passeggiamo sull’asfalto rovente. Avendo le scarpe noi non ci accorgiamo della temperatura della strada ma il nostro cane soffre terribilmente.

Il calore dell’asfalto va a danneggiare i polpastrelli che possono bruciarsi o irritarsi e questo gli darà serie difficoltà a muoversi.

Per la sicurezza del nostro cane è meglio non commettere questo pericoloso sbaglio. Ricordiamoci sempre di farlo passeggiare su asfalto all’ombra o su un terreno misto in modo che i suoi polpastrelli non subiscano ustioni.

E ricordiamoci di usare anche la stessa attenzione in caso di griglie fissate nell’asfalto. È vero che spesso da queste griglie esce un’aria fresca e piacevole ma potrebbero ferire i polpastrelli del nostro cane.

Il consiglio degli esperti

È ormai largamente diffuso in commercio un gel specifico per polpastrelli dei nostri amici a quattro zampe.

Questa crema ci permetterà di idratare e proteggere i polpastrelli evitando così bruciature o tagli.

Inoltre, è un prodotto che non ha profumo e può essere leccato, quindi, il nostro cane non verrà disturbato da questa crema.

Impariamo ad usarlo sia d’estate che d’invero. I nostri cani apprezzeranno molto questa coccola e saremo tutti più tranquilli.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.