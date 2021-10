È un ortaggio molto amato e senza di esso i sughi non avrebbero la stessa bontà. Ciò che forse si dimentica sono proprio le sue qualità e i benefici per la salute. La sua forma tondeggiante gli dà proprio l’aria di essere l’arma adatta per difendersi da tanti malanni che compromettono la nostra salute. Inoltre per la scienza questo ortaggio è una bomba di salute e forse d’aiuto contro colesterolo e diabete.

In cucina

Questo delizioso ortaggio bianco, rosso o ramato è la croce e la delizia di molti. Il suo taglio spesso ci fa lacrimare gli occhi e tanti sono i trucchetti che si escogitano per evitare questa sofferenza. Per fortuna in aiuto arriva l’infallibile trucco delle nonne per non far lacrimare gli occhi quando si taglia la cipolla.

Una volta tagliata si mette a soffriggere, perché in questo modo riesce a dare al pomodoro e ai sughetti un sapore speciale. Per possedere tutta l’arte per realizzare un buon soffritto potrebbe essere utile seguire qualche buon consiglio.

Passiamo alla ricetta regina della cipolla, la cosiddetta genovese. Ce ne sono di due tipi, la vera e la falsa. Nella vera genovese si utilizza un pezzo di manzo per insaporire, la falsa invece è solo con le cipolle. È una ricetta povera che parte perciò con poche cose. Molte cipolle da far soffriggere e insaporire nell’olio caldo, a cui un poco per volta aggiungere del brodo vegetale. Una ricetta semplice e gustosa e anche salutare.

Il nome del nostro ortaggio viene dal latino Cepa allium, poi trasformato appunto in cipolla. Le sue proprietà benefiche per la salute sono diverse e conosciute fin dai tempi antichi. Esiste addirittura un antico papiro egizio del 1500 a.C. che prescrive la cipolla contro lo scorbuto. Certo a quell’epoca non potevano sapere che era ricca di vitamina C.

In effetti oggi sappiamo che la cipolla è una vera cassaforte di sostanze utili al nostro organismo. È ricca di vitamina C, vitamine B1, B2, B3 e B5, vitamina A ed E. Contiene potassio, fosforo, calcio, magnesio, sodio, ferro, zinco, manganese e rame.

La cipolla è anche una buona fonte di betacarotene e di allicina. Proprio quest’ultima potrebbe ridurre la presenza di colesterolo nel fegato. La sua azione potrebbe anche avere effetti antibatterici, antivirali e antimicotici, oltre a possibili effetti antidiabetici.

Insomma la cipolla ha tutto per farsi amare nonostante le lacrime che ci fa versare.