Una domanda che fino a qualche decina di anni fa non avrebbe nemmeno trovato motivo d’essere: per la salute della pelle meglio la rasatura elettrica o quella manuale? Addirittura, prima dell’arrivo dei rasoi, farsi la barba era quasi un’impresa da eroi, con lame alle volte degne di John Rambo. L’arrivo dei rasoi elettrici, sempre più fashion, sempre più comodi e pratici ha decisamente limitato il numero degli affezionati della classica lametta. Che, però mantengono intatta la loro stima nei confronti del metodo tradizionale. Vediamo assieme ai nostri Esperti i pro e i contro visti da parte della nostra pelle, esposta alla rasatura.

Una piccola parte di pelle che se ne va

In pochi sanno che la rasatura classica con la lametta rimuove un sottile strato di pelle ogni volta. Se la nostra pelle è particolarmente delicata e sensibile e fatichiamo a cicatrizzare le ferite, allora decisamente evitiamo la lametta. Discorso simile per le irritazioni e il dolore che possono scaturire dal taglio manuale. Le infezioni sono molto più probabili con la lametta che non con la rasatura elettrica.

Qualità e uniformità della rasatura

Per la salute della pelle meglio la rasatura elettrica o quella manuale? E, per quanto riguarda invece la qualità della rasatura, cos’è meglio? E, qui affrontiamo un campo decisamente molto soggettivo, anche se, la rasatura elettrica, grazie alle testine, dovrebbe assicurare omogeneità di taglio. L’esempio pratico è sempre dato dai famosi peli vicini al pomo d’Adamo, o, in prossimità delle orecchie, che fatichiamo a radere in maniera manuale. Attenzione, però, che da questo punto di vista la lametta riesce a mantenere una pelle più liscia per più tempo, grazie proprio al suo taglio netto.

Il fattore economico

Quando analizziamo i pro e i contro di un’azione qualsiasi, conta anche la parte economica. Decisamente un rasoio elettrico costa meno, se lo confrontiamo con la spesa di lamette e schiuma da barba, pennello compreso, dalla parte opposta. La corrente elettrica è compensata dall’acqua della rasatura manuale. Considerando anche una spese ingente per garantirci un rasoio elettrico di valore, comunque garantito 2 anni, spenderemo meno rispetto alla rasatura manuale. Senza considerare che il rasoio elettrico è sempre più spesso oggetto di regalo di compleanno o di Natale, con relativo risparmio. Sempre in materia di protezione della pelle, invitiamo alla lettura dell’approfondimento sulla difesa dal gelo.

