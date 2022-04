Quando pensiamo alla vitamina C, subito viene alla mente l’inverno e la brutta stagione. Caratterizzata da temperature fredde, piogge e umidità, spesso mette a dura prova la nostra salute.

Virus, batteri e malanni di stagione prendono il sopravvento soprattutto in inverno, quando diviene quasi indispensabile fare il pieno di vitamina C.

La vitamina C è in realtà una vitamina idrosolubile che deve essere assunta tramite l’alimentazione. I suoi benefici per il corpo sono davvero molteplici. Infatti influirebbe sulla bellezza e la luminosità della pelle, interverrebbe su parecchi meccanismi metabolici e parteciperebbe alla biosintesi di ormoni, collagene e amminoacidi. Inoltre avrebbe forti poteri antiossidanti e contribuirebbe alla salute del sistema immunitario.

A tal proposito, la vitamina C si rivelerebbe indispensabile anche d’estate. Infatti sarebbe necessaria per la protezione della pelle dai raggi UV. Oltre ad essere un potente antiossidante, utile per rallentare la formazione di radicali liberi, ritardando quindi i processi di invecchiamento.

Per la salute della pelle, delle ossa e del sistema immunitario ecco un mix di alimenti ricchi di vitamina C, antiossidanti e fibre utili anche d’estate

La vitamina C è presente soprattutto negli alimenti di origine vegetale come frutta e verdura. Molto conosciute per il contenuto di vitamina C sono le arance, ma altri frutti come il kiwi, i mirtilli e i peperoni ne conterrebbero un quantitativo anche maggiore.

Booster di vitamina C e antiossidanti

Per fare un pieno di vitamina C e antiossidanti, un’ottima scelta sarebbe quella di consumare questo booster di alimenti miscelati insieme. Perfetti da consumare come colazione o come gradevole merenda.

Per assumere circa 140 mg di vitamina C basterà miscelare insieme 1 kiwi, 1 arancia rossa, 100 grammi di mirtilli, 1 cucchiaio di semi di sesamo e 10 nocciole. I semi di sesamo e le nocciole, inoltre, rappresentano un’ottima fonte di magnesio, di calcio e di vitamina E. dunque un vero toccasana per il nostro organismo.

Curiosità

Per la salute della pelle, delle ossa e del sistema immunitario ecco il fabbisogno di vitamina C giornaliero che varia da uomo a donna. Per l’uomo la dose consigliata sarebbe all’incirca di 90 mg, mentre per la donna 70 mg.

Lettura consigliata

Contro il colesterolo e la glicemia alta sarebbe questa la bevanda perfetta ricca di vitamina C, antiossidanti e polifenoli