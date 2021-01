La vista al giorno d’oggi è sottoposta spesso ad elevati livelli di stress. Con la conseguenza che possono essere frequenti i casi di secchezza, di congestione e anche di bruciore a livello oculare.

E allora, ecco perché per la salute degli occhi ci sono queste 4 regole d’oro da seguire tutti i giorni. Dall’alimentazione al corretto riposo, e passando per il mantenimento del corpo sempre ben idratato, e per il bisogno, di tanto in tanto, di buona aria fresca.

Per la salute degli occhi ci sono queste 4 regole d’oro da seguire tutti i giorni

Nel dettaglio, per quel che riguarda l’alimentazione, la salute degli occhi passa attraverso una dieta sana ed equilibrata che preveda il consumo non solo sistematico, ma anche giornaliero di verdure. A partire dalle carote che sono notoriamente e naturalmente riconosciute come alleate degli occhi.

Ma lo stesso dicasi, tra l’altro, pure per il consumo regolare di altre verdure e ortaggi. Come gli spinaci, il cavolo, la rucola ed i broccoli. E questo vale, in generale, per tutte le verdure a foglia verde.

Per quel che riguarda, invece, il corretto riposo, dormire bene è fondamentale, nel lungo periodo, per proteggere la salute degli occhi. Nel farlo, in particolare, bisognerebbe non solo sempre dormire una media di 7-8 ore al giorno. Ma anche evitare di esporre gli occhi alla luce blu degli schermi prima di andare a dormire. E questo perché la luce dei display può incidere sul ciclo sonno-veglia di una persona attivando, nel comparto oculare, dei recettori che portano a rimanere svegli.

Passando all’idratazione, bere tutto il giorno è la regola per mantenere sempre il corpo in uno stadio di corretto equilibrio. Ma trattasi di una scelta che è alleata pure degli occhi. In quanto assumere molti liquidi aiuta, per esempio, chi già soffre di secchezza oculare.

Infine, gli occhi non amano per troppo tempo gli ambienti troppo umidi. E ciò in quanto hanno bisogno di tanto in tanto di buona aria fresca. Arieggiando semplicemente la stanza o uscendo di casa per una breve passeggiata.