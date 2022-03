In questo articolo ci occuperemo di moda. Andremo a parlare dei pantaloni che andranno per la maggiore nella primavera 2022. È cominciato marzo, il mese che porta la tanto attesa primavera. Le temperature diventano sempre più gradevoli e la natura si risveglia. Ma, oltre a prepararci ad ammirare prati e giardini pieni di tanti fiorellini colorati, è bene anche restare aggiornati in fatto di moda e tendenze. In primavera, infatti, si fa il cambio dell’armadio. L’occasione giusta per rinnovare il guardaroba: buttare i capi che non ci vanno più bene e acquistare qualcosa che fa tendenza.

Come ben sappiamo, non si tratta di grandi novità, perché le mode tornano ciclicamente. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al ritorno dei leggings. Grazie alla versione termica li abbiamo potuti anche indossare nelle giornate più fredde. Mentre, in occasione di serate particolari, abbiamo puntato sui modelli in pelle o ecopelle. Nelle prossime settimane assisteremo ad un radicale cambio di tendenza.

Per la prossima primavera non più leggings ma questi comodi pantaloni che appiattiscono la pancia e valorizzano fianchi e glutei

La primavera 2022 vede il ritorno dei pantaloni larghi e a vita alta. Un modello perfetto per ogni donna perché valorizza qualsiasi tipo di fisico. Andando a definire bene il punto vita, i pantaloni a vita alta appiattiscono la pancia e snelliscono la silhouette delle donne curvy. Per enfatizzare l’effetto snellente, basterà indossare un body contenitivo sotto. Al tempo stesso, questo tipo di pantalone crea volume nella zona di fianchi e glutei. Questa caratteristica ha un duplice vantaggio. Da una parte, fa sembrare più formose le donne troppo magre; dall’altra parte, toglie volume a cosce e gambe non troppo sottili.

Idee di outfit con i pantaloni a vita alta e larghi

I pantaloni a vita alta e che scendono larghi sono, poi, molto versatili. Li possiamo infatti abbinare a qualsiasi cosa. Sono perfetti con qualsiasi outfit e in ogni occasione.

Per tutti i giorni, una semplice t-shirt va più che bene. Per un look più formale ed elegante, sono indicate una blusa o una camicia in raso o seta. Il pezzo sopra può essere sia stretto che largo. In ogni caso, è consigliabile infilare la camicia o la maglietta all’interno dei pantaloni per lasciare in vista il punto vita alto. Spesso, molti modelli di pantaloni a vita alta sono arricchiti da una morbida cintura che va chiusa come un fiocco.

E per le scarpe?

Concludiamo questo articolo sui pantaloni che andranno di moda la prossima stagione suggerendo le scarpe da abbinare. I pantaloni larghi e con la vita alta vanno assolutamente indossati con delle scarpe alte. Ok quindi a tacchi, zeppe, sandali alti o scarpe con plateau. Si va così a slanciare ulteriormente la figura, creando l’effetto ottico di gambe più magre.

Prepariamoci quindi ad un cambio di tendenza. Per la prossima primavera non più leggings, ma questi pantaloni comodi e molto pratici.