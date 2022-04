Con il ritorno del caldo è il momento anche di lasciarsi alle spalle maglioni di lana e cappotti e fare largo a gonne e camicie. La moda primavera estate 2022, però, impone un capo su tutti per poter affrontare la stagione con stile. Si tratta di una soluzione versatile che ci permette di sfoggiare il nostro fisico al lavoro, al bar o persine per cerimonie ed eventi importanti. Insomma, sarà come avere nell’armadio un vero e proprio passpartout. L’importante è abbinarlo agli accessori giusti per ottenere il look più appropriato, anche trasformando il risultato finale.

Per la moda estate torna questo capo comodo e adatto a ogni tipo di fisico e per tutte le occasioni

Con l’arrivo della bella stagione, tornano anche le gonne, ma non devono necessariamente essere corte o al ginocchio. Infatti, una gonna lunga può darci molta più libertà di espressione, adattandosi meglio alle diverse situazioni. Ecco perché in molte apprezzano che il capo più di tendenza per la moda estate sia l’abito lungo. Non deve essere un abito lungo qualsiasi, ma uno che si fa notare abbastanza senza esagerare.

Un esempio sono le camicie lunghe, che con una cintura eccentrica stringono la vita e attirano lo sguardo. Lo stesso, però, potremmo dire di un semplice abito lungo e svasato in cotone. Lasciarlo libero gli permette di adattarsi anche al fisico più robusto o alle situazioni in cui desideriamo essere più comode, come in viaggio. Altrimenti, una cintura riuscirà a valorizzare il punto vita, dando anche volume al nostro lato A.

Come trovare gli accessori giusti

L’abito lungo può essere in cotone, lino o chiffon, l’importante è che sia in grado di “funzionare” da solo. Serve, insomma, qualche dettaglio che non lo renda completamente piatto.

Ciò, però, non vuol dire che non possiamo arricchirlo con gli accessori giusti. Abbiamo già parlato del ruolo fondamentale della cintura. Questa può essere in pelle e fasciante oppure attirare lo sguardo con una fibbia boho. Potremmo, però, anche optare per una cintura gioiello di grande tendenza, cioè con catena e pendenti.

Anche le scarpe possono cambiare completamente l’outfit. Infatti, potremmo sdrammatizzare un abito fasciante o elegante con degli stivali in pelle stile militare. Possiamo, però, anche rendere qualsiasi abito una soluzione più di classe, con delle scarpe aperte di colore pastello.

Per quanto riguarda i colori dell’abito abbiamo il permesso di osare con quelli più accesi, soprattutto giallo, azzurro e fucsia.

