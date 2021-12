Il dibattito su benefici o effetti dannosi del caffè è un argomento in perenne discussione. Una delle ipotesi era che il caffè favorisse formazioni tumorali. Alcuni studi sul tumore alla vescica, fatti negli anni ’80, avrebbero confermato questa possibilità. L’IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, aveva indicato il caffè come possibile sostanza cancerogena basandosi su questi studi.

Il compito dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro è quella di individuare possibili sostanze cancerogene per uomo. L’IARC individua 5 categorie di possibili sostanze cancerogene. L’Unione Europea cataloga le possibili sostanze cancerogene in 3 classi, cancerogeno riconosciuto (1A), cancerogeno probabile (1B), cancerogeno sospetto (2).

Per la medicina il caffè non provoca tumori alla vescica ma sono queste abitudini associate alla tazzina alleata del cuore

La IARC ha dovuto rivedere la sua posizione sui possibili effetti tumorali del caffè, in base a decine di nuovi studi. In realtà non ci sono prove che il consumo di caffè possa favorire forme tumorali. La grande scoperta è stata che non è il caffè che provoca il tumore ma abitudini legate al caffè. Per esempio la sigaretta subito dopo la tazzina è una abitudine che può favorire l’insorgere del cancro. In genere gli accaniti fumatori sono anche forti consumatori di caffè.

Altra abitudine che può fare favorire l’insorgere del tumore è la temperatura della bevanda. Ci sono studi che rivelano un legame tra il consumo del mate e l’aumento di casi di cancro.

L’erba mate è una bevanda diffusissima in alcuni Paesi del Sud America. Studi approfonditi in realtà rivelano che non è il mate a provocare il cancro ma la temperatura della bevanda. I sudamericani sono abituati a consumare questa bevanda a temperature anche superiori a 65° e questo aumenterebbe il rischio di contrarre un tumore all’esofago. Quindi non sarebbe il caffè ad aumentare il rischio di tumore, ma l’abitudine di berlo bollente.

Invece è stato scoperto che il caffè ha molti benefici, specialmente se le tazzine sono più di una al giorno. Alcuni studi dimostrano come è possibile mantenere il cervello giovane e un possibile minor rischio di demenza nelle donne con questa bevanda. Inoltre i consumatori di caffè posso avere benefici contro alcune terribili patologie per l’uomo. Infatti il diabete di tipo 2 e il Parkinson si combattono anche con questa bevanda secondo la scienza.

Un aiuto per il cuore il cuore?

In conclusione per la medicina il caffè non provoca tumori alla vescica ma sono queste abitudini associate alla tazzina alleata del cuore. Infatti ci sono studi che dimostrerebbero proprietà preventive del caffè contro l’aterosclerosi. Una analisi pubblicata sull’European Journal of Epidemiology, indica che il caffè avrebbe potere di ridurre lo sviluppo di malattie cardiovascolari.

