Se abbiamo dei bambini, sappiamo bene quanto il mondo dei giocattoli e dell’intrattenimento sembri in continua e sempre più veloce evoluzione. Ciò che era l’oggetto più desiderato dai piccoli qualche giorno fa, oggi è considerato già fuori moda. Cercare di stare dietro alle richieste dei bambini a volte può essere stressante, e soprattutto pesare molto sul portafoglio.

Può succedere però che vecchi giocattoli che usavamo anche noi da piccoli, o addirittura che usavano i nostri genitori o nonni, tornino improvvisamente di moda, e diventino i più desiderati dai bambini. È quello che è successo a un gioco che sicuramente conosciamo tutti. Si tratta di un oggetto semplicissimo, poco costoso, e che può regalare ai bambini, ma anche ai grandi, ore e ore di divertimento. Vediamo di che cosa si tratta.

Per la gioia dei genitori torna di moda questo giocattolo che costa poco e renderà i bambini felicissimi

Ma di quale giocattolo stiamo parlando? La risposta è semplicissima: si tratta della classica molla, anche chiamata Slinky. Certamente ne abbiamo avuta una anche noi da piccoli. La molla è un giocattolo davvero semplicissimo, composto da un solo pezzo, poco costoso, ma non per questo meno divertente. Per la gioia dei genitori torna di moda questo giocattolo che costa poco e renderà i bambini felicissimi. Ma in realtà la molla ha una storia molto interessante alle spalle.

Negli anni ‘40 andò subito a ruba

Questo giocattolo ha una lunga storia. La inventarono come giocattolo negli Stati Uniti negli anni ‘40. Il giorno stesso in cui arrivò sul mercato, tutti gli esemplari prodotti andarono a ruba. Originariamente costava soltanto un dollaro, e anche per questo divenne popolare tra tutte le classi sociali. Ma questo oggetto non era soltanto un giocattolo. Soldati ingegnosi lo utilizzarono come antenna della radio portatile durante la guerra del Vietnam.

Oggi sono disponibili modelli sia in metallo sia in plastica, adatti per tutti i gusti e tutti i portafogli.

Fa divertire sia i grandi che i bambini

La molla è un giocattolo popolare da decenni per un semplice motivo: tutti lo possono usare, e tutti si possono divertire. Proviamo a farle scendere le scale, o a lanciarla in aria per vederla levitare senza peso per qualche secondo, oppure cerchiamo online tutti i trucchi che si possono fare con un po’ di allenamento.

Certamente questo giocattolo è meno inquietante di alcuni giochi tecnologici che oggi sembrano andare così di moda, come le bambole collegate a internet, per esempio, che nascondono un lato oscuro. Non è un film dell’orrore, le bambole possono far entrare degli sconosciuti nella camera dei nostri bambini.