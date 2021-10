Sicuramente non tutti festeggiano Halloween in Italia. Ma chi lo fa potrebbe essere in cerca di idee per ricette adatte all’occasione e magari essere arrivato al giorno prima senza averne ancora trovato di soddisfacenti. Ecco che ne arriva una adatta anche a chi non ha molta esperienza ai fornelli. I würstel mummia sono l’ideale per chi vuole preparare una pietanza sfiziosa e adatta all’occasione senza perdere troppo tempo ai fornelli.

Nel concreto, sono würstel avvolti da striscioline di pasta sfoglia, disposte in modo tale da ricordare le bende di una mummia. Si useranno dei semi di sesamo neri per fare i loro occhi.

Ingredienti

12 würstel;

1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

q.b. uovo sbattuto per spennellare, maionese

24 semi di sesamo neri.

Per la cena di Halloween ecco una ricetta perfetta e semplice da preparare

Srotolare la pasta sfoglia, disponendola su della carta da forno per evitare che si appiccichi al piano di lavoro. Tagliarla in lungo con l’aiuto di un tagliapasta, in modo da ottenere delle striscioline lunghe e non troppo larghe. Prendere uno dei würstel e far passare una strisciolina di pasta sfoglia sopra una delle sue estremità, che chiameremo testa della mummia. Quindi, farla passare orizzontalmente sulla parte anteriore dell’estremità del würstel, la fronte della mummia. Lasciare un po’ di spazio per la parte in cui andremo a posizionare gli occhi e arrotolare il resto della pasta sfoglia intorno al würstel per simulare delle bende ben strette, effettuando un movimento a spirale. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto. Spennellare la pasta sfoglia con l’uovo sbattuto. Infornare a 180° per circa 20/25 minuti.

Sfornarli e munirsi di uno stuzzicadenti, maionese e semi di sesamo neri. Intingere la punta dello stuzzicadenti nella maionese, da usare come una sorta di colla alimentare per posizionare gli occhi delle mummie, cioè i semi di sesamo, con maggiore precisione. Una volta fatto ciò, i würstel mummia saranno finalmente pronti ad essere serviti!

Ottimi anche per un aperitivo

Per la cena di Halloween ecco una ricetta perfetta e semplice da preparare. Se invece si ha intenzione di organizzare un aperitivo, piuttosto che una cena, i würstel mummia possono essere utilizzati come stuzzichini. Per un cocktail a tema, si consiglia di consultare quest’altra guida, in cui consigliamo ben tre idee semplici e originali.