Da Natale alla Befana, nipoti e figli sono, spesso ma non sempre, letteralmente inondati di regali. Specie quando essi sono numericamente pochi e di contro la famiglia è allargata.

In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa si chiede se per la Befana meglio comprare un regalo di 100 euro o regalare fino al 2,50% di interessi a figli e nipoti. Procediamo per capirne di più.

Alla Befana meglio il regalo utile o quello mordi e fuggi?

Alle c.d. feste comandate non è raro che i regali o si sovrappongono, o non incontrino i gusti dei minori. Considerate certe circostanze, allora perché non regalare un Buono postale dedicato ai minori?

Si coniugherebbe la certezza di non sbagliare regalo alla possibilità di porre le prime pietre all’indipendenza economica futuro del minorenne. Il classico regalo che guarda alla sua crescita e non alla spesa contingente che magari non servirà più di tanto.

I punti di forza di questo regalo

Si tratta di un dono accessibile a tutti, almeno nel senso quadruplo del termine:

a) grado di parentela col destinatario: chiunque può pensare ad un simile regalo, dai genitori agli amici di famiglia, dai nonni agli zii;

b) nel senso del taglio acquistabile. Si parte infatti dagli importi di 50 euro a salire, sempre per multipli di 50 euro per volta;

c) sono sottoscrivibili sia presso gli sportelli distribuiti sul territorio che in modalità online (web e App BancoPosta);

d) infine si possono acquistare sia con denaro elettronico che con contante, senza costi di sottoscrizione, rimborso o gestione. Per cui se si spendono 100 euro essi vanno tutti nel Buono sottoscritto che, essendo garantiti dallo Stato, non andranno mai perduti. Inoltre sono sempre rimborsabili, sia pure con tutte le specifiche che illustriamo in questo link.

Gli interessi giungono fino al massimo del 2,50%

Altro punto di forza dello strumento è che esso maturerà interessi nel tempo, fino a quando il minore non raggiungerà la maggiore età. Sugli interessi attivi c’è da dire che hanno una tassazione agevolata del 12,50% e che sono quelli che, ad oggi, offrono il maggior rendimento.

Questi Buoni, infatti, partono dallo 0,50% di interessi attivi dopo 18 mesi di vita, per giungere fino a un massimo del 2,50% di rendimento. Quest’ultimo lo si incassa solo al 18° anno di possesso dello strumento e quindi vuol dire che è stato inizialmente regalato a un neonato.

Cerchiamo di capire se Per la Befana meglio comprare un regalo di 100 euro o regalare fino al 2,50% di interessi

Facciamo un esempio concreto per comprendere meglio la portata dello strumento. Ipotizziamo che in vista della Befana in data 4 gennaio 2021 uno zio regali 500 euro alla sua nipotina investiti in questo Buono. Ipotizziamo che la nipote sia nata il 6 luglio 2015 e quindi oggi avrebbe 5 anni e mezzo; quindi diverrebbe maggiorenne al 6 luglio del 2033.

Bene, in quella data la neomaggiorenne porterà a casa 632,20 euro, niente male. Nel mentre impara a fare le versioni di latino e di greco e le prime elementari funzioni matematiche, i suoi soldi stanno infatti maturando bei interessi. Abbiamo dunque risposto al quesito se per la Befana meglio comprare un regalo di 100 euro o regalare fino al 2,50% di interessi.