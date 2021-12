Per Italian Exhibition Group potrebbe essere arrivato il momento di ripartire al rialzo, ma attenzione alla tenuta dei supporti

Premesso che rimane sempre un titolo azionario sul quale puntare per il lungo termine, dopo varie peripezie, per Italian Exhibition Group potrebbe essere arrivato il momento di ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso sul titolo è ribassista. Tuttavia, dopo la rottura del forte supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 2,87 euro, la spinta degli orsi ha subito una battuta di arresto. Le quotazioni, infatti, si sono fermate sul supporto in area 2,57 euro. Questo livello già in passato ha frenato la discesa di Italian Exhibition Group e, quindi, potrebbe essere un ottimo punto di ripartenza. Una conferma di un rialzo di medio/lungo periodo si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 3,18 euro. In questo caso il I obiettivo di prezzo si trova in area 4,11 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 5,69 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 7,27 euro (III obiettivo di prezzo).

Questo scenario rialzista, però, verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,57 euro. In questo caso riprenderebbe la corsa al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 2,07 euro, prima, e verso il III obiettivo di prezzo in area 1,27 euro, poi.

Da notare che al momento lo Swing Indicator è in posizione ribassista.

La valutazione di Italian Exhibition Group

Solo il fair vale, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 50% circa. Gli altri indicatori basati sui multipli di mercato o esprimono sopravvalutazione oppure, come nel caso del Price to Book ratio, sono in linea con il settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Un aspetto interessante è la crescita attesa degli ultimi per i prossimi anni. Secondo gli analisti, infatti, la crescita media annua per i prossimi tre anni sarà superiore al 70%.

Per Italian Exhibition Group potrebbe essere arrivato il momento di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italian Exhibition Group (MIL:IEG) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 2,62 euro in ribasso dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale