Ciascuno di noi vorrebbe iniziare la giornata ricevendo qualcosa di bello dagli altri come un saluto o una gratificazione. Ma questi gesti non sempre ci sono. Dunque, impariamo a regalarci da soli dei piccoli piaceri quotidiani che ci danno sprint, energia e buonumore. Vediamo quali sono i migliori da adottare in questo periodo dell’anno, con l’aiuto della Redazione Benessere di ProiezionidiBorsa.

Doccia con playlist

C’è chi ha messo sul comodino la moka elettrica per bere il caffè a letto. Chi si butta sotto una lunga doccia fredda o bollente e ascolta la radio. Ascoltare le nostre canzoni preferite ci rende davvero di buonumore. Creiamo una playlist dei grandi successi che ci incantano sempre e archiviamola sul telefono. Possiamo accenderla prima di entrare nella cabina. E ricordando sempre i vizi da perdere quando facciamo la doccia.

Piccoli piaceri quotidiani con animali

Per iniziare bene la giornata ecco i piaceri quotidiani che molti si concedono. Per esempio, per chi ha animali domestici è svegliarsi presto e aspettare che il cane o il gatto se ne accorga e salga sul letto per farsi accarezzare. Approfittiamo di questo momento per capire se è in buona salute. Poi aprire le finestre e restare a guardare fuori, la città o il giardino illuminati dal primo sole. Qualcuno ha adottato un animale domestico durante la pandemia. Dunque, la piccola soddisfazione quotidiana è uscire in compagnia all’alba per una passeggiata, nel silenzio del quartiere. Per guardarlo annusare tutto il marciapiede tra casa e il bar.

Buongiorno col fitness

Se ci capita di uscire all’alba, incontriamo sempre più persone che hanno scelto il piacere del fitness è il loro regalo di buon risveglio. Amano correre quando è ancora buio, sentire i muscoli che si tendono e il respiro che si fa corto. Altri guardano le notizie alla tv praticando il pilates e lo yoga prima di scendere al bar per incontrare i vicini di casa. Oppure si concedono un tuffo nella loro piscina. Perché hanno bisogno di cominciare la giornata circondati dall’acqua.

La voce di un amore che arriva ogni giorno, anche per telefono è il modo migliore per vivere un buon giorno. Un minuto di ginnastica con un bambino prima di portarlo all’asilo è un modo di coccolarsi straordinario. Ma lo è anche la mezzora col nostro figlio adolescente che improvvisa un rap freestyle mentre siamo fermi in coda al semaforo.

Qualcosa di salato, qualcosa di dolce

Un piccolo piacere mattutino passa anche per la nostra bocca, se non siamo a dieta ferrea. Una brioche o una focaccia appena uscite dal nostro forno, lo yogurt che abbiamo imparato a fare in casa ci mettono di buon umore. Chi vuole strafare prova la pallina di gelato alla nocciola e al cioccolato da mangiare con un caffè e un biscotto. Ma se la priorità è la linea, ecco un dolce conforto sugar free: un bagno caldo con candele che sprigionano profumi dolci, caramellati e speziati e un buon libro.