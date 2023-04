Per indossare la t-shirt in modo elegante e chic in primavera ed estate prendiamo spunto dai consigli di Eleonora Petrella

Per indossare la t-shirt in modo elegante seguiamo i consigli di Eleonora Petrella-Dal profilo Instagram elepetrella

La t-shirt spesso è utilizzata solamente per le occasioni più sportive. Eppure è possibile portarla anche in momenti più formali. Sarà sufficiente un po’ di attenzione nell’abbinamento.

Si avvicina il momento dell’anno in cui si potrà uscire di casa con una semplice t-shirt. Molti le indossano anche sul lavoro, mentre altri preferiscono una camicetta nella convinzione che sarà più elegante. Per questa primavera estate, tra blazer e borse iconiche, non ci sarà che da scegliere come abbinare la classica maglietta con le maniche corte. Un capo poco costoso ma molto versatile che potrà essere adattato a decine di look diversi, dai più sportivi a quelli maggiormente eleganti. Anche le influencer di moda, come Eleonora Petrella, ci consigliano modi per trasformare un look semplice in qualcosa di più sofisticato. In uno degli ultimi video pubblicati, infatti, ci regala alcuni consigli utili per fare sembrare più elegante e anche costoso un look semplice. Ma come indossare la maglietta?

Per indossare la t-shirt in modo elegante e chic proviamo ad indossarla così

Per trasformare una semplice maglietta e renderla super chic la si potrà abbinare ad un paio di pantaloni eleganti con cintura che renderanno più sofisticato il look. Come ci consiglia la Petrella, poi, si potrà indossare la t-shirt tinta unita con un paio di jeans classici di colore nero o grigio. Come calzature, perfette le sneakers per uno stile più casual o i tacchi per le più eleganti.

Blazer

Per rendere più chic una maglietta si potrà anche scegliere un blazer colorato o scuro. Infatti, un semplice blazer potrà davvero fare miracoli e migliorare la situazione. Ideale anche per l’ufficio se si vuole dare un tocco di eleganza all’outfit.

Da scegliere coloratissimo per il tempo libero e di colori neutri o scuri per il lavoro. Anche qui per quanto riguarda le calzature ci si potrà sbizzarrire.

Gonna

La maglietta, poi, potrà essere indossata con una gonna, corta o lunga a seconda delle proprie preferenze. Un modo alternativo per indossare la t-shirt rendendola ideale anche per le occasioni più formali. Abbinamento perfetto con la gonna a ruota con le pieghe anche per l’ufficio e, soprattutto, a qualsiasi età.

Infatti, la maglietta in cotone non è semplice prerogativa delle persone più giovani. Si può indossare a tutte le età e sempre ci farà fare un figurone. Per indossare la t-shirt in modo elegante e chic sarà sufficiente abbinarla con attenzione.