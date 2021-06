I leggings sono uno dei capi di abbigliamento che danno adito a più discussioni. La loro versatilità li rende una presenza quasi indispensabile nell’armadio, in quanto possono essere utilizzati in diverse situazioni a seconda del modello. Inoltre sono molto comodi e si adattano facilmente a qualsiasi look casual.

Il problema è che chi li usa cade spesso in dei risibili errori di stile che rovinano l’intero outift. Proprio per evitarli è bene conoscere la loro natura e come indossarli.

Per indossare i leggings nel modo giusto bisogna seguire queste regole d’oro

I leggings sono una via di mezzo tra collant e pantaloni. Ma questo non li rende dei pantaloni. E pertanto non devono essere assolutamente usati come tali. Non solo devono essere coprenti, ma anche essere abbinati ad una maglia abbastanza lunga da coprire il sedere. Soprattutto, è bene non tirarli troppo all’insù, onde evitare di evidenziare in modo eccessivo i lineamenti del corpo.

Se si ha intenzione di valorizzare le proprie curve, è meglio utilizzare altri capi di abbigliamento. I leggings non sono la scelta giusta. L’effetto ottenuto sarebbe tutt’altro che fine.

Come abbinarli

Certo, per indossare i leggings nel modo giusto bisogna seguire queste regole d’oro. Ma a questo punto viene lecito chiedersi come abbinarli. Niente paura: ci sono tanti modi per farlo. Si può ricorrere ad una t-shirt stampata maxi accompagnata da un modello sneakers, magari proprio uno di quelli di tendenza quest’anno. In alternativa, un crop top e un cardigan lungo è un’altra buona scelta. Se proprio non si vuole ricorrere al classico maglione oversize.

Un’ultima alternativa? Maglia, blazer (chiuso o aperto) e stivali alti, da preferire assolutamente alle scarpe col tacco. Il blazer è stato uno dei capi più in voga tra le donne durante la primavera di quest’anno.

Leggings stampati possono essere abbinati con una t-shirt, una blusa o una camicia lunga dal colore neutro, come nero, grigio o bianco. Per un look più rock e chic, pantaloni in ecopelle con una t-shirt accompagnata da un teddy coat e un paio di stivaletti ai piedi. C’è solamente l’imbarazzo della scelta, tenendo però conto della stagione in corso. Per l’inverno, le più freddolose potranno optare per l’acquisto di un paio di leggings termici.