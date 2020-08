Per il superbonus 110% sono stati varati i decreti attuativi. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ha, finalmente, varato due decreti attuativi, previsti dal D.L. Rilancio rispetto al Superbonus al 110%. Detto incentivo è stato introdotto per rilanciare l’economia italiana e per far ripartire i cantieri dopo l’arresto delle attività avutasi con del lockdown. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi. Oppure si può scegliere la fruizione diretta della detrazione e la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

I decreti attuativi

Quindi, si è detto che per il superbonus 110% sono stati varati i decreti attuativi, di stretta competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il primo decreto è stato denominato Decreto Requisiti tecnici, proprio perché prescrive i requisiti tecnici che devono presentare gli interventi soggetti ad agevolazioni. Inoltre, indica i massimali di costo per le singole tipologie di intervento.

Il secondo, invece, è il c.d. Decreto Asseverazioni, previsto dall’art. 119, comma 13, del D.L. Rilancio. Esso si occupa di definire le modalità di trasmissione del modulo di asseverazione che andrà trasmesso ai vari organi competenti. Tra questi ultimi vi è l’Enea. Il Ministero ha assicurato che ci saranno le risorse per garantire l’operatività del superbonus per tutto il periodo dei sette anni della programmazione economica-finanziaria europea. Inoltre, tale strumento potrà essere collegato ai progetti da presentare entro il 15 ottobre alla Commissione Eu. In tal modo, lo si collegherà alle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund.

Requisiti tecnici

Il più importante tra i due è il decreto Requisiti tecnici, adeguato alle novità introdotte dal Decreto Rilancio. Esso ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi. Ciò, anche per evitare errori che comporterebbero aggravi di spesa per lo Stato. Il provvedimento definisce in particolare:

1) i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi soggetti alle agevolazioni, tra cui: l’Ecobonus, il Bonus facciate e il Superbonus al 110%.

2) i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 3) le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in loco, eseguiti dall’ENEA. Essi sono volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Quanto in particolare ai massimali di costo, il tecnico abilitato assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. Ciò, sia per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, che quelli che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato. Quanto a questi ultimi, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore. Al riguardo, il Decreto Rilancio prevede che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo.

Asseverazioni

Il decreto Asseverazioni disciplina, invece, il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi beneficiati. Nonché, prevede le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in stato di avanzamento, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati. Il Tecnico Abilitato dovrà allegare, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione. Il D.M. disciplina, inoltre, i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali.