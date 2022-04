Per il Primo maggio ecco un tour economico e suggestivo fatto di arte e specchi d’acqua, parchi e distese di vigneti

Conto alla rovescia per la Festa del Lavoro, che quest’anno cade di domenica. Sarà un ponte “povero di giorni” in quanto si snoderà solo tra sabato 30 aprile e domenica 1° maggio. Tuttavia, come sempre la differenza la farà la qualità di quelle ore.

Al riguardo presentiamo un possibile tour nella natura, ricco di bellezze artistiche e site tra Benevento e la Provincia. Dunque, per il Primo maggio ecco un tour economico e suggestivo immerso nell’arte e nella natura.

Un tour dell’acqua che si può vivere in 1 o 2 giorni

Ci muoviamo nell’entroterra della Campania, quindi, a circa un’ora di auto da Napoli. Il viaggio ideale si può scindere in 1 o 2 giorni, a seconda della disponibilità di tempo e di soldi. Su questo secondo aspetto abbiamo già visto 10 modi per mettere da parte 1.000 euro in 100 giorni, in vista delle vacanze estive. Quanto al tempo, il nostro ipotetico tour si scinde così:

1° giorno: Benevento città;

2° giorno: le attrattive site nei paraggi del Comune di Telese Terme.

Una città ricca di edifici civili e religiosi da visitare nel ponte del Primo maggio

Il capoluogo di Provincia, Benevento, vale da sola il prezzo del viaggio. La città delle streghe è una bomboniera disseminata di edifici civili e religiosi di pregevole fattura architettonica.

La visita al centro può iniziare dalla Rocca dei Rettori, il palazzo dei Governatori Pontifici e dalla cui terrazza è possibile ammirare la città. Poco oltre troviamo la suggestiva Chiesa di Santa Sofia, di epoca longobarda e con i pilastri interni disposti radialmente. Dietro la chiesa è sito una parte del Museo del Sannio, al cui interno si ammira il bel Chiostro di Santa Sofia. Prima di giungere al duomo (da vedere la cripta, sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale) e ai resti del Teatro romano, ecco altre 3 tappe:

l’Arco di Traiano, maestoso e in ottimo stato di conservazione;

l’Hortus Conclusus, un museo a cielo aperto tra arte antica, nuova e la mitologia;

il Ponte Leproso, di origine romane e sito alla periferia della città, dalla caratteristica struttura a schiena d’asino.

Per il Primo maggio ecco un tour economico e suggestivo fatto di arte e specchi d’acqua, parchi e distese di vigneti

Altrettanto bella e suggestiva è la Provincia sannita, di cui in questa sede citiamo solo alcune delle tante, possibili tappe. Seguendo il Calore, e a circa 28 km dal capoluogo, ecco Telese Terme, al centro della Valle Telesina e ai piedi del monte Pugliano. Il territorio è ricco di sorgenti d’acqua sulfurea che lo rendono una principale stazione termale (da cui il nome stesso del Comune).

Oltre alla monumentale Torre Normanna, vanno visitati il piccolo e suggestivo lago di Telese e il vicino Parco del Grassano (in agro del Comune di San Salvatore Telesino). Si tratta di due specchi d’acqua immersi nel verde e capaci di donare tanta pace al visitatore.

Per gli amanti del vino, infine, giusto poco oltre il Calore si staglia il Comune di Solopaca, ai piedi del massiccio del Taburno. Il paesino è stretto e lungo, circondato da distese di vigneti da cui si ottiene il Solopaca DOC bianco e rosso, l’Aglianico e la famosa Falanghina.

