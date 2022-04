La Pasqua è ormai prossima ad arrivare. Meno di dieci giorni e festeggeremo questa festa così importante per la cristianità e per gran parte del nostro paese. Come spesso accade, quando c’è una ricorrenza da festeggiare a pranzo, i primi piatti che andranno per la maggiore saranno essenzialmente due: lasagne e cannelloni.

Si va sul sicuro perché piacciono a tutti, hanno una preparazione abbastanza standard e difficilmente si sbaglia. Abbiamo proposto un’alternativa qualche giorno fa, utilizzando sempre il forno. Un timballo di pasta sfruttando una delle verdure di stagione.

Oggi vogliamo fare lo stesso, ma proponendo un primo differente. Senza l’uso del forno, ma appetitoso e particolarmente genuino, essendo basato su un ripieno di verdure. Stiamo parlando dei ravioli, che andremo a preparare con un sughetto di pomodorino fresco, unendo insieme la bontà di patate e zucchine. Vediamo gli ingredienti per 4 persone:

200 grammi di farina;

200 grammi di semola di grano duro;

mezzo cucchiaio di curry;

150 ml di acqua tiepida;

sale;

olio extravergine d’oliva;

150 grammi di patate;

400 grammi di zucchine;

40 grammi di cipolle;

prezzemolo;

200 ml di panna;

200 grammi di pomodorini;

aglio;

basilico;

pepe.

Sul piano di lavoro, andiamo a setacciare entrambe le farine. Formiamo poi la classica fontana, dove andremo a versare 80 ml di acqua tiepida, il curry, qualche grammo di sale e l’olio. Cominciamo a impastare, aggiungendo gradualmente la restante acqua. Lavoriamo bene l’impasto, formando un panetto che andremo a mettere in una pellicola trasparente o in un beewrap. Facciamolo riposare 30 minuti in frigorifero.

Per il pranzo di Pasqua non affidiamoci alle solite lasagne, ma prepariamo questi sfiziosi ravioli ripieni di queste due verdure di primavera

Ci concentriamo quindi sul ripieno. Sbucciamo le patate e tagliamole a pezzotti, quindi sbollentiamole per qualche minuto in acqua salata. Poi, laviamo le zucchine e tagliamole a rondelle. Prendiamo una padella antiaderente, mettiamo dell’olio e uno spicchio d’aglio. Facciamo imbiondire, poi aggiungiamo le patate scolate, la cipolla tritata finemente e le zucchine. Facciamo cuocere per qualche minuto a fuoco vivo. Quindi, versiamo la panna liquida, un po’ di sale e una spruzzata di pepe. Lasciamo andare per 5 minuti abbondanti a fiamma media.

Una volta terminata la cottura, trasferiamo il tutto in un mixer e frulliamo, aggiungendo anche il prezzemolo. Nella stessa padella, possiamo cucinare i pomodorini che avremo lavato e tagliato a metà. Aggiungiamo una goccia d’olio e lasciamo rosolare per una decina di minuti.

A questo punto, potremo togliere l’impasto dei ravioli dal frigorifero. Dividiamolo e stendiamolo bene con un mattarello, andando a creare due sfoglie. Prendiamo il nostro ripieno, poniamolo sopra una di esse, per poi chiudere il tutto con l’altra. Importante sarà sigillare bene i bordi, prima di andarli a tagliare. Disponiamoli su un vassoio foderato con la carta da forno. Lasciamo riposare qualche minuto, prima di cuocerli in abbondante acqua salata per circa 8 minuti.

Scoliamo e condiamo con il sugo di pomodoro. Per il pranzo di Pasqua non affidiamoci ai consueti primi, ma proviamo a preparare questi semplici ravioli che, sicuramente, non saranno da meno. Oltre a essere genuini e ripieni di due verdure fresche e dalle ottime proprietà per il nostro organismo.

