Ecco una ricetta ideale per il pranzo di Natale, che dopo la Vigilia, ha bisogno di un primo piatto che non affatichi e non appesantisca lo stomaco. Un piatto che si faccia apprezzare per le sue qualità di immediatezza gustativa e che eccelle per la semplicità della preparazione. Allora per il pranzo di Natale mettiamo in tavola dei buonissimi ravioli di zucca.

Ingredienti per la pasta all’uovo per 4 persone

200 gr di farina 00;

2 tuorli d’uovo;

40 gr di farina di zucca;

15 ml di vino bianco ml 15;

acqua q.b.

Ingredienti per la farcitura

200 gr di zucca pulita;

20 gr di cipolla bianca;

20 gr di biscotti amaretti;

10 gr di olio extra vergine di oliva;

60 gr di brodo vegetale;

pepe q.b.;

sale iodato q.b.;

Ingredienti per la salsa

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva g. 10;

2 spicchi d’aglio fresco

50 gr di fiori di zucca;

300 gr di zucchine;

20 gr di pinoli;

20 gr di parmigiano reggiano grattugiato;

5 gr di timo fresco;

sale iodato q.b.

Preparazione. Per il pranzo di Natale mettiamo in tavola dei buonissimi ravioli di zucca

Cominciamo con la preparazione della pasta all’uovo. Si lavorano tutti gli ingredienti così da ottenere un impasto omogeneo. Si copre con la pellicola e si mette in frigo per almeno mezz’ora. Ora, è il momento di stendere la pasta che deve avere un’altezza di circa 2 mm.

Preparazione della farcitura. In una padella con olio evo si lascia rosolare la cipolla e la zucca, tagliata in precedenza a cubetti, e poi aggiungendo il brodo vegetale. Una volta terminata la cottura, si lascia raffreddare il composto e si aggiungono gli amaretti sbriciolati. A questo punto si preparano come da manuale i ravioli.

Preparazione della salsa. Le zucchine vanno tagliate alla Julienne e poi rosolate con aglio e olio. Si uniscono anche i pinoli e i fiori di zucca tagliati alla Julienne. È il momento della cottura dei ravioli, che avviene in acqua bollente e salata. Una volta cotti si scolano e si uniscono alla salsa. Si lascia mantecare un poco, ma non sulla fiamma, aggiungendo del parmigiano e qualche foglia di timo. Si pone sul piatto di portata e si serve in tavola. Una ricetta natalizia da un sapore eccezionale dello chef Alessandro Circiello.