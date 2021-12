Il Natale è ormai agli sgoccioli e i menù sono quasi del tutto decisi: antipasti, primi piatti, secondi e contorni. Le ricette da realizzare sono davvero tante e a volte si fa l’errore di pensare che gli ospiti, ormai sazi, non si aspettino il dessert. Un posticino, invece, lo trovano sempre e per stupirli dolcemente sarebbe meglio optare per una preparazione facile e veloce. Un dessert al cucchiaio potrebbe essere la scelta migliore.

Per il pranzo di Natale ecco un dolce semplice e goloso che vi farà fare un figurone con pochissimo sforzo

Questo dessert al caramello è di grande effetto ed è un mix variegato di sapore e colore che piacerà a tutti.

Per preparare 4 coppette monoporzione servono 12 biscotti ai cereali, crema al mascarpone e caramello.

Per la crema bisogna montare 3 tuorli con 25 gr di zucchero e farli diventare gonfi e spumosi. Aggiungere 250 gr di mascarpone da lavorare per pochi secondi e, poi, 150 ml di panna fresca semi montata da amalgamare per bere. La crema è pronta e va riposta in frigo.

Per il caramello bisogna sciogliere 200 gr di zucchero in 80 ml di acqua e farlo caramellare finché sarà dorato.

A questo punto bisogna comporre il dessert. Prendere 4 bicchieri e versare sul fondo poco caramello, sbriciolare alcuni biscotti ai cereali e coprire con la crema al mascarpone. Aggiungere poi altro caramello, altri biscotti e ricoprire nuovamente con la crema. Proseguire così fino a riempire i bicchieri e terminare con biscotti e caramello.

Mettere i dolci in frigo per almeno 2 ore e poi servire.

Un’alternativa light

Assecondare sia la gola che la linea è possibile scegliendo un dolce al cucchiaio più light.

I biscotti ai cereali possono essere sostituiti con 75 gr di lamponi e 75 gr di fragole. Questi frutti devono essere mescolati velocemente con 50 gr di zucchero e con il succo di mezzo limone, e poi fatti macerare per 30 minuti.

La crema al mascarpone, invece, può essere sostituita da una versione più leggera. Sono necessari 170 gr di panna fresca, 170 gr di formaggio spalmabile light, 50 gr di zucchero e la scorza di un limone. Bisogna lavorare tutti gli ingredienti e per ultimo amalgamare la panna montata.

Il dessert andrà sempre servito in bicchieri monoporzione e gli ingredienti saranno disposti a strati. Si terminerà guarnendo con una fragola affettata, dei lamponi e qualche piccola meringa.

