Il pranzo della domenica è una tradizione italiana. Le famiglie si riuniscono per condividere questo pasto. Di solito, si portano in tavola piatti importanti che richiedono preparazioni elaborate e lunghi tempi di cottura. Grandi classici sono la pasta al forno, il pollo, i cannelloni. Ogni tanto, però, si può anche variare, portando in tavola qualcosa di diverso dal solito. In questo articolo vorremmo suggerire un primo piatto con il polpo. Un pesce molto amato che di solito si consuma in insalata insieme alle patate bollite. Il tutto si condisce con olio e una spolverata di prezzemolo. È un delizioso antipasto. In porzioni un po’ più abbondanti può diventare anche un ottimo piatto unico. Nelle prossime righe sveleremo la ricetta di un primo gustoso.

Per il pranzo della domenica non lasagne o cannelloni ma una ricetta col polpo deliziosa e diversa dalla solita insalata con patate prezzemolate

Vediamo come preparare dei gnocchetti con polpo e crema di zucchine. Un piatto gustoso ma raffinato. Il sapore intenso del pesce viene infatti equilibrato dalla delicatezza delle zucchine. Ecco cosa serve.

Ingredienti per 4 persone

500 g di gnocchi di patate;

400 g di polpo già pulito;

2 zucchine medie,

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, dovremo mettere a cuocere il polpo in una grossa pentola piena d’acqua. Di media, dovrebbero bastare 20 minuti. Controllare comunque il grado di cottura infilzando la testa con una forchetta per verificare se è abbastanza morbido.

Una volta cotto il polpo, lasciarlo quindi a raffreddare nella sua stessa acqua di cottura, altrimenti diventerà duro e gommoso.

Nel frattempo, lavare le zucchine e ridurle a tocchetti o listarelle.

Prendere una padella antiaderente e farvi scaldare dell’olio.

Aggiungere le zucchine e far cuocere a fiamma bassa per 8 minuti circa e, comunque, fino a quando la verdura non sarà morbida. Aggiustare di sale e far raffreddare.

Una volta che le zucchine si saranno raffreddate, aggiungere un paio di mestoli dell’acqua di cottura del polpo e frullare con il minipimer fino a ottenere una cremina omogenea.

A questo punto, occupiamoci del polpo. Togliamolo dalla sua acqua, eliminiamo le parti più nere e tagliamolo a pezzetti. Tenere da parte alcuni tentacoli interi.

Procediamo quindi ora con la cottura dei gnocchi: calarli in acqua bollente salata e scolarli con una schiumarola appena vengono a galla.

Nella padella con la crema di zucchine, mettere i gnocchi e il polpo. Accendere la fiamma e amalgamare bene.

Impiattare decorando ogni porzione con i tentacoli tenuti da parte.

Abbiamo quindi visto un’idea utile per il pranzo della domenica o le occasioni importanti. Si tratta infatti di un piatto semplice ma molto gustoso.

