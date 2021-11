Il mese di novembre sta per giungere al termine. Ecco che si avvicinano le feste natalizie. Ma prima delle vacanze di Natale c’è un altro ponte molto atteso. Dicembre inizia con la festa dell’Immacolata. Infatti, l’8 del mese è dedicato alla figura dell’Immacolata Concezione, ossia Maria futura mare di Gesù.

In questi giorni abbiamo la possibilità di uscire dalla città e staccare dal lavoro. Questo è un periodo straordinario per visitare il nostro Paese che ci regala panorami e borghi da lasciare senza fiato. Per chi è appassionato di paesaggi innevati e per chi, invece, desidera prendersi cura di sé, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha fatto una selezione di luoghi da visitare.

Per il ponte dell’Immacolata visitiamo 5 magnifici posti tra i più belli d’Italia immersi tra mercatini e terme. Consigliamo anche l’articolo Come trascorrere il weekend in giallo con 3 attività fuoriporta nella natura.

Per chi ama l’incanto dei mercatini

L’Alto Adige è il luogo perfetto per trascorrere qualche giorno all’insegna delle luci di Natale. I suoi paesi si addobbano per l’evento e creano un’atmosfera unica. Ma i mercatini sono i veri protagonisti. Infatti, quelli altoatesini sono tra i più antichi della Penisola.

Uno tra i più belli e visitati è quello di Bolzano. Quest’anno si svolgerà tra il 27 di novembre e il 6 di gennaio. Basta avere il Green Pass per immergersi tra luci, alberi, presepi, ma soprattutto decorazioni natalizie, vini e cibo tipici.

Se, invece, vogliamo che il presepe sia il borgo stesso andiamo a Matera (Basilicata). Qui viene organizzato il presepe vivente nei Sassi, con uno scenario così suggestivo da lasciare a bocca aperta. La novità di quest’anno è la filodiffusione dei racconti della Bibbia e il mercatino di prodotti tipici e artigianali.

Un altro borgo medievale di incredibile bellezza è Civita di Bagnoregio (Viterbo). Anche qui ogni anno si svolge un presepe vivente con dieci scene che raccontano la nascita di Gesù. Magnifico arrivare al paese attraversando il lungo ponte sospeso. Davvero da non perdere.

Se amiamo il relax e non cerchiamo altro che confort e silenzio, ecco 2 borghi che fanno al caso giusto. Bormio (Sondrio) è una delle località invernali più quotate. L’attrattiva maggiore sono le sue terme e gli stabilimenti sciistici. Piscine all’aperto per nuotare accanto ala neve, bagni antichissimi e trattamenti e massaggi specifici. Un’offerta irripetibile per chi vuole concedere 3 giorni per prendersi cura di sé.

Per finire, voliamo in Valle D’Aosta e nella località di Pré Saint Didier. Famosa per le sue terme che nascono dalla grotta della cascata dell’Orrido, è una meta di pace a prezzi giusti. Il panorama sul Monte Bianco rende tutto più romantico.

