La settimana appena conclusasi è stata per il petrolio la peggiore da inizio giugno, vedasi grafico seguente. La discesa, però, potrebbe essere solo all’inizio e per il petrolio potrebbe iniziare una nuova settimana di passione, obiettivo sempre i 5 dollari.

Le cause che hanno provocato questo tracollo sono legate principalmente alla malattia di Trump. alla sempre maggiore diffusione del coronavirus, alla Russia che ha aumentato la sua produzione di greggio e condensato il mese scorso, all’aumento delle esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita che a settembre sono salite ai massimi da quattro mesi.

Per capire la pressione ribassista che si sta abbattendo sui mercati c’è un altro da ricordare. Venerdì le opzioni put sul Brent ha mostrato il volume più alto da marzo, secondo i dati di trading preliminari compilati da Bloomberg.

Quindi per il petrolio potrebbe iniziare una nuova settimana di passione, obiettivo sempre i 5 dollari? La parola all’analisi grafica e previsionale

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 2 ottobre a quota 37,05 dollari in ribasso del 4,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno rotto l’importante supporto in area 38,582 dollari (I obiettivo di prezzo) di cui parlavamo settimana scorsa. A questo punto, a meno di un rapido recupero, le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. Da notare che la massima estensione ribassista si trova in area 18 dollari.

Uno scenario che potrebbe dare qualche speranza ai rialzisti, invece, è quello che vede la formazione di un doppio minimo in area 36 dollari. Questo scenario verrebbe sconfessato da una decisa chiusura sotto questo livello.

Time frame settimanale

La storica resistenza in area 41,781 dollari continua a resistere alle pressioni rialziste.

La rottura in chiusura di settimana di area 41,781 dollari farebbe scattare l’ultimo allungo rialzista verso il III obiettivo di prezzo in area 50,865 dollari. Viceversa, Una chiusura settimanale sotto area 36,3 dollari farebbe crollare le quotazioni almeno fino in area 20 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a 18 dollari farebbe precipitare nel baratro il prezzo del petrolio che potrebbe scendere sotto i 5 dollari. Da notare che 18 dollari è il livello che corrisponde alla massima estensione ribassista sul time frame giornaliero.

Time frame mensile

Anche sul mensile la situazione è rialzista, ma stenta a decollare. Visto che sono ormai 4 mesi che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 39,386 dollari e 44,754 dollari, solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità nel lungo periodo.

Il mese di ottobre è solo all’inizio e non è possibile trarre conclusioni, ma una chiusura su questi livelli farebbe invertire anche la tendenza di lungo periodo.