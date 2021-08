Che l’indice giapponese fosse vicino a obiettivi rialzisti molto importanti era già stato discusso in un report di maggio (il ritracciamento potrebbe continuare prima di una ripresa del rialzo di lungo periodo). Il ribasso, quindi, era stato annunciato e adesso per il Nikkei 225 si preannuncia un’estate molto calda.

Come si vede dai grafici settimanale e mensile, infatti, le quotazioni hanno raggiunto su entrambi i time frame il III obiettivo di prezzo e, naturalmente, hanno preso la strada del ribasso.

Andiamo, quindi, a esaminare in dettaglio ciascun grafico per individuare i livelli critici da monitorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Per il Nikkei 225 si preannuncia un’estate molto calda: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Nikkei 225 ha chiuso la seduta del 29 luglio a 27.283,59 in ribasso dell'1,80% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione rialzista che era partita dai minimi di marzo 2020 ha raggiunto la sua massima estensione in area 28.340 (III obiettivo di prezzo). Da lì è iniziato un movimento ribassista. Nella scorse settimane questo ribasso poteva anche non essere preso sul serio, ma con la chiusura del 30 luglio le cose si sono messe molto male per i rialzisti.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni del Nikkei 225 hanno chiuso sotto il primo ostacolo lungo il percorso ribassista in area 27.680. In questo modo la proiezione dovrebbe avere preso ancora più forza e dirigersi il I obiettivo di prezzo in area 23.000.

L’unica chance per i rialzisti sarebbe quella di recuperare immediatamente in chiusura di settimana il supporto appena rotto in area 27.680. In questo caso il Nikkei 225 potrebbe ripartire verso i massimi storici toccati negli anni 90 del secolo scorso.

In caso contrario il ribasso potrebbe andare a toccare gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa.

Time frame mensile

Anche sul mensile la vicinanza del III obiettivo di prezzo in area 31.880 ha fatto sentire il suo influsso. Adesso le quotazioni sono dirette verso il forte supporto in area 26.680 (II obiettivo di prezzo).

La tenuta di questo livello farebbe partire nuovamente al rialzo le quotazioni verso i massimi storici. In caso contrario, le quotazioni potrebbero tornare in area 20.000.