Si è appena chiusa una settimana di indecisione per gli indici azionari europei analizzati mentre Wall Street continua a correre. Cosa attende i mercati dalla prossima settimana? Statisticamente il mese di luglio ha elevate probabilità (circa il 75%) di portare a rendimenti positivi e alla lettura degli ultimi dati a disposizioni per il momento non si vedono ancora pericoli all’orizzonte dei mercati azionari. Continuerà ad essere così?

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 2 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.644

Eurostoxx Future

4.075

Ftse Mib Future

25.200

S&P 500 Index

4.352,33.

La nostra previsione annuale proietta ulteriori rialzi fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 2 luglio.

Scenario atteso per la settimana del 5 luglio

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Di giorno in giorno poi andremo a confermare o meno lo swing atteso.

Per il momento non si vedono ancora pericoli all’orizzonte dei mercati azionari

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 5 luglio superiore a 15.738.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 5 luglio superiore a 4.102.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 5 luglio superiore a 25.295.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 luglio inferiore a 4.326.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di lunedì?

Il quadro tecnico continua a rimanere inalterato. Per questo motivo, anche per lunedì si consiglia di operare solo in ottica intraday e in ottica multidays long su Wall Street ma a bordo campo per gli altri indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.