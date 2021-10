Negli ultimi 2 giorni Wall Street sembra mostrarsi indecisa ma nonostante il movimento al ribasso, non sono stati violati supporti importanti.

Per il momento il ritracciamento sui listini americani è propedeutico a nuovi rialzi ma ecco a cosa fare attenzione

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 35.836. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.035.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.070. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 14.833.

S&P 500

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 35.836. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.447.

Quali sono le nostre previsioni per questa settimana di contrattazione?

Fase laterale rialzista e minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. Le attese per il momento continuano a essere confermate.

Stiamo osservando con attenzione la struttura grafica del Nasdaq che solitamente tende a muoversi in anticipo rispetto agli altri 2 indici azionari. Questo ci lascia pensare che da oggi i prezzi per tutti gli indici considerati potrebbero riportarsi al rialzo. Si prenderebbe invece una piega diversa, se il Nasdaq cambiasse la tendenza da rialzista a ribassista sul giornaliero.

Per il momento il ritracciamento sui listini americani è propedeutico a nuovi rialzi ma vediamo cosa si verificherà nella odierna giornata di contrattazione.

Dove è diretta Walt Disney?

Oggi ci interesseremo di Walt Disney, società quotata a Wall Street con una capitalizzazione di 308,1 miliardi di dollari e che opera come società di intrattenimento in tutto il Mondo.

Il titolo (NYSE:DIS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 ottobre a 199,54 dollari in ribasso dell’1,45% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 160,52 ed il massimo a 203,02.

Analisi sommaria di bilancio

Fair value calcolato dal nostro Ufficio Studi a 230 dollari. Le raccomandazioni degli altri analisti (29 giudizi) stimano un fair value in area 208,11.

La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 179,63, i prezzi potrebbero continuare a scendere in pochi mesi verso l’area di 141,73 nei prossimi 1/3 mesi.