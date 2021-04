Continua il ritracciamento per Piazza Affari, mentre tutti gli altri indici azionari analizzati sono sempre impostati al rialzo anche di brevissimo. Cosa attendere da ora in poi? Per il momento è una fase laterale e ancora i mercati azionari possono da subito ripartire al rialzo.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 9 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.273

Eurostoxx Future

3.937

Ftse Mib Future

24.220

S&P 500 Index

4.128,80.

Inizia a ravvisarsi divergenza fra la nostra previsione annuale e i prezzi correnti delle quotazioni

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 aprile

Cosa attendere per la prossima settimana?

Non siamo in grado di effettuare una previsione attendibile e quindi la nostra operatività verrà fatta day by day. Si procederà di volta in volta, in attesa di capire con più attendibilità cosa potrà accadere nei prossimi giorni. Al momento, al nostra attenzione è posta su quello che accadrà alla chiusura di contrattazione del 16 aprile, secondo setup annuale dopo quello scaduto giorno 8 marzo. Il prossimo scadrà poi il 19 maggio.

Per il momento è una fase laterale e ancora i mercati azionari possono da subito ripartire al rialzo

Di seguito la mappa operativa e i livelli da monitorare per la giornata di lunedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 aprile inferiore a 15.170.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 aprile inferiore a 3.918.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 aprile superiore a 24.415.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 12 aprile inferiore a 4.095.

Strategia operativa

Flat multidays sul Ftse Mib Future mentre continuare a stare Long multidays su tutti gli altri. Siamo in attesa di un’esplosione di momentum che dovrebbe verificarsi entro la giornata di martedì 13 aprile. Questo movimento dovrebbe chiarire meglio le dinamiche che ci attenderanno almeno fino al 19 maggio, prossimo setup.